Предприниматель из Сыктывкара обманул хоккейную спортивную школу в Ульяновске

В Ульяновске в суд направлено уголовное дело о хищении более 2,7 млн руб. бюджетных средств у областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по хоккею “Лидер”», сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области. Обвиняемый — владелец и руководитель компании «Фруктоза» (ООО, г. Сыктывкар) Никита Коваль, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшим причинение значительного ущерба (ч. 5 ст. 159 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По данным следствия, 29-летний Никита Коваль в октябре 2019 года организовал заключение контракта на поставку ОГБУ «Спортивная школа по хоккею «Лидер» холодильной автоматизированной установки, после чего, получив аванс в размере 2,678 млн руб. (30% от стоимости контракта), скрылся.

В марте 2020 года спортшкола подала иск в арбитражный суд с требованием расторгнуть договор и выплатить всю сумму долга со штрафными санкциями. Суд этот иск удовлетворил, приняв решение взыскать с предпринимателя 3,238 млн руб. Однако взыскать эти деньги с предпринимателя не удалось, после чего спортшкола и обратилась в правоохранительные органы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фруктоза» было создано накануне аферы, в марте 2019 года, а уже в августе 2021 года ликвидировано по требованию налоговых органов. ФНС выявила, что сведения, указанные при регистрации о месте расположения компании, оказались недостоверными, никакой отчетности «Фруктоза» в налоговые органы не сдавала, налоги не платила.

Андрей Васильев, Ульяновск