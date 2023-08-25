Военный суд вернул генпрокурору дело хакерской группировки REvil

На предварительном слушании в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде установили нарушение правил подследственности по делу хакеров из REvil — материалы были возвращены в Генпрокуратуру. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На скамье подсудимых оказались старший прапорщик запаса Артем Заец и граждане Алексей Малоземов, Андрей Бессонов, Михаил Головачук, Роман Муромский, Дмитрий Коротаев, Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров. Группировка получила известность после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, однако инкриминируют им неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Также Руслан Хансвяров и Даниил Пузыревский обвиняются в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

По версии следствия, хакеры рассылали компьютерные вирусы для денежных вымогательств. Участников REvil задержали в Петербурге, Москве, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

На последнем заседании гособвинителю указали, что Артем Заец обвиняется в преступлении, совершенном им во время военной службы, однако предварительное следствие было проведено следователями МВД РФ, а не Следственного комитета России, как этого требует УПК РФ. Обвиняемые и их защитники, каждый в отдельности, не возражали против возвращения уголовного дела прокурору. Срок содержания в СИЗО обвиняемым продлен до 14 ноября.

Ранее американский Минфин назвал Россию «тихой гаванью» для хакеров. На это сообщение отреагировал в своем Telegram-канале посол РФ в США Анатолий Антонов. Он назвал данные утверждения «лживыми и безответственными». Дипломат отметил, что проведенная российскими спецслужбами по запросу США в январе 2022 года операция по нейтрализации членов группировки REvil «продемонстрировала готовность российской стороны взаимодействовать с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург