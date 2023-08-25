Свалку в Железнодорожном районе Воронежа планируют рекультивировать до октября

Рекультивация крупной (7,8 га) свалки в Железнодорожном районе Воронежа на улице Землячки завершена на 90%, а закончить работы планируется до октября 2023 года. Об этом рассказал мэр облцентра Вадим Кстенин по итогам инсепкционного выезда на объект. После перемещения и закрытия оставшейся небольшой части отходов финальными видами работ станут внесение чернозема, поверх методом гидропосева будет высажена трава, уточнили в мэрии Воронежа.

Работы по рекультивации ведет белгородское ООО «Зеленая точка», ставшее победителем торгов в декабре 2022 года. Цена контракта составила 231 млн руб. Подрядчик должен изъять захороненную массу отходов, устроить подстилающие гидроизолирующие слои, вернуть на них мусор и установить поверхностный изолирующий слой с системой газоотведения.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram