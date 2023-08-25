Члены делегации из Зимбабве станут наблюдателями на выборах президента России

Представительная делегация из Зимбабве будет наблюдать за выборами президента России, которые пройдут в 2024 году. Соответствующее приглашение делегация получила от главы ЦИКа Эллы Памфиловой. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по патриотическим проектам и защите суверенитета Владимир Рогов, который сейчас находится в Зимбабве.

«Нашей делегацией было передано приглашение от главы ЦИКа Эллы Памфиловой поучаствовать в качестве наблюдателей делегации Зимбабве. Это приглашение было принято. И в марте следующего года на выборы президента делегация Зимбабве в представительном составе приедет среди многих прочих наблюдателей»,— сказал Владимир Рогов ТАСС.

Наблюдатели от Общественной палаты России следят за ходом голосования на президентских, парламентских и местных выборах в Зимбабве, которые начались 23 августа.

Ранее председатель ЦИК России заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены в определенные законом сроки. Пока они запланированы на 17 марта 2024 года. Совет федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Действующий президент России Владимир Путин о планах участвовать в выборах не объявлял.

Милена Костерева