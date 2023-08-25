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Коммерсантъ FM
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Минобороны: за сутки были выведены из строя 73 украинских беспилотника

Системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны за последние сутки вывели из строя 73 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«25 августа около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ»,— сообщили в Минобороны. Этот беспилотник был сбит над Белгородской областью.

Всего за сутки сбили 73 украинских беспилотника, в основном на территории присоединенных регионов: Ольшанах Харьковской области, Шишкове ЛНР, Берестовом и Гольмовском ДНР, Васильевке, Сладкой Балке, Инженерного и Жовтневого Запорожской области.

Сегодня ночью Минобороны сообщило, что над Крымом сбили 42 беспилотника самолетного типа.

Анастасия Ларина

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