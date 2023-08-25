В Нефтекамске вынесли приговор продавцам краденых автомобилей

Нефтекамский городской суд вынес приговор четверым участникам преступной группы, которые торговали похищенными автомобилями, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это братья Шумских: 42-летний Ян, 35-летний Юрий и 40-летний Александр, а также 40-летний Тимур Суфияров.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 3 ст. 175 УК РФ), мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере и покушении на его совершение (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Как было установлено в суде, члены группировки покупали краденые автомобили, изменяли их номера, а затем, подделав документы, вносили в них данные несуществующих собственников.

Выйти на преступников удалось после того, как Юрий Шумских избил своего знакомого, требуя 3 млн руб. за некий земельный участок. Пострадавший обратился в полицию.

Всего потерпевшими по уголовному делу признаны 16 человек. Ущерб от преступной деятельности составил более 31 млн руб., из которых добровольно возмещено 100 тыс. руб.

Подсудимые не признали вину. Суд приговорил Яна Шумских к пяти годам, Юрия Шумских — к четырем годам, Тимура Суфиярова — к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Александра Шумских — к четырем годам условно.

Майя Иванова

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