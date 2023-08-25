ЖК «Любимов» в Березниках может расшириться

В составе жилого комплекса «Любимов» в Березниках могут появиться новые дома. Об этом сегодня на заседании регионального правительства заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Перспективы развития “Любимова” имеют место. Мы понимаем, какие у нас планы по строительству новых производств в Верхнекамье, поэтому думаю, что 29 домов — не окончательная цифра. Надо подумать еще над мастер-планом территории, как мы дальше будем ее развивать. Будем этим заниматься. Обращаю на это внимание всего строительного блока»,— сказал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края

Глава Березников Алексей Казаченко сообщил, что рассматривается перспектива дальнейшего комплексного развития незастроенной территории площадью около 30 га. «В “Любимове” возможно строительство домов различной этажности со встроенными помещениями для предприятий торговли и общественного питания, парикмахерских, салонов красоты, объектов бытового обслуживания, организаций по оказанию медицинских услуг»,— рассказал господин Казаченко.

ЖК «Любимов» — крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса из 29 домов на данный момент составляет 293 тыс. кв. м. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия». Стройку курировала Корпорация развития Пермского края. Этим летом ЖК был полностью сдан, 30 июня завершились мероприятия по переселению туда более 12,5 тыс. человек.