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Коммерсантъ FM
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ФАС изучит жалобы на платную раздачу интернета с телефонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает жалобы абонентов операторов на взимание платы за раздачу мобильного интернета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС. Сейчас плату за раздачу интернета берут МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Tele2».

«Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали. В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

С апреля взимать деньги за раздачу мобильного интернета стал МТС. Как писали «Ведомости», иногда прибавка к счету за раздачу интернета может составлять до 1500 руб. в месяц. В апреле плату за раздачу интернета также стал брать с новых абонентов на некоторых тарифах «Билайн». Кроме того, некоторые операторы, например, МТС, предлагают подключить для раздачи интернета отдельный тариф. Операторы говорили, что введение платы позволило «оптимальнее использовать ресурсы сети».

В августе 2023 года Минцифры разработало проект Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года. В документе предусмотрена возможность для операторов повышать тарифы выше уровня инфляции, если они реинвестируют значительную часть прибыли в проекты развития сетей связи и разработку новых технологий.

Анастасия Ларина

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