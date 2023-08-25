СТМ построит завод для обеспечения ВСМ Москва-Петербург скоростными электропоездами

АО «Синара - транспортные машины» (СТМ) с 2028 по 2032 год планирует произвести 50 высокоскоростных электропоездов для магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Для этого компания построит в Москве завод, сообщает ТАСС.

По словам замгендиректора группы «Синара» Антона Зубихина, именно такой базовый заказ в 50 электропоездов требуется для создания завода с точки зрения окупаемости инвестиций. Строительство производства должно начаться в 2024 году.

Господин Зубихин подчеркнул, что потребность в электропоездах значительно больше, но пока обсуждается только поставка на магистраль между Москвой и Петербургом. Для нее уже разработаны проектная документация и технико-экономическое обоснование.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство ВСМ Москва — Петербург может завершиться в 2028 году

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