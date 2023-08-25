Heineken продала российские активы

Нидерландская пивоваренная компания Heineken сообщила, что продала за символический €1 свой российский бизнес. Активы получила группа «Арнест». Heineken получила неденежный убыток от продажи в размере €300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Как отмечается в сообщении Heineken, «Арнест» получил все 7 пивоваренных заводов. Также покупатель предоставил гарантии трудоустройства на ближайшие три года все 1800 сотрудникам Heineken в России.

Генеральный директор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк подчеркнул, что на этом компания завершает свой уход из России. «Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, она обеспечила средствами к существованию наших сотрудников и позволила нам ответственно покинуть страну»,— приводит пресс-служба компании слова Дольфа ван ден Бринка.

Как отметила компания, помимо бренда Heineken в России через шесть месяцев будет прекращено производство пива под брендом Amstel. Всего портфеле Heineken около 30 брендов пива. Среди них , Zlaty Bazant, Guinness, Krusovice, Affligem, Gosser, а также «Охота», «Три медведя», «Степан Разин», «Окское».

«Арнест» — это крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и СНГ. В прошлом году эта компания приобрела у Ball Corporation (США) три завода по производству алюминиевых банок в Челябинской области.

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