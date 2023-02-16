В Челябинской области переименовали завод, принадлежавший американской компании Ball

Выкупленный группой «Арнест» у американской компании Ball Corporation завод по производству алюминиевых банок в Аргаяшском районе будет работать под брендом «Арнест упаковочные решения». Об этом сообщают в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Изменения коснулись только фирменного наименования предприятия, при этом его реквизиты остались прежними. По словам президента группы «Арнест» Алексея Сагала, новое название сочетает в себе имя материнского бренда «Арнест» и указание на вид деятельности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2022 года группа компаний «Арнест» (Ставропольский край) приобрела у Ball Corporation (США) три завода по производству алюминиевых банок, один из которых находится в Аргаяшском районе Челябинской области. Сумма сделки составила $530 млн.

Группа «Арнест» является одним из крупнейших производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.