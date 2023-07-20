На время проведения ВЭФ во Владивостоке вводятся ограничения

В период с 10 по 13 сентября, в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), во Владивостоке вводятся ограничения для транспортных средств и на проведение ремонтных работ на дорогах и коммуникациях.

«С 10 по 13 сентября в городе будет запрещено движение большегрузов. Помимо этого, запрещена перевозка опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, а также вооружения и боеприпасов»,— говорится в распространенном сегодня, 20 июля, сообщении мэрии Владивостока. Соответствующие постановления размещены на сайте администрации столицы Приморья.

Также под запрет подпали передвижение фур по автомобильной трассе, ведущей на остров Русский и парковка, остановка транспорта на Университетском проспекте острова Русский.

Кроме того, в дни форума будет ограничено «проведение дорожных и земляных работ, а также гидравлических испытаний на коммуникациях».

Восточные экономические форумы проходят на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке.

Алексей Чернышев, Владивосток