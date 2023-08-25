Упрощение схемы

Почти 27 лет назад Русфонд начинался с такой формулы: наши читатели, то есть жертвователи, не заменяют, а дополняют государство. Больше десяти лет назад мы уже предлагали государству не покупать инвалидам за недостатком денег негодные коляски и другие технические средства реабилитации (ТСР), а отдать деньгами, чтобы Русфонд добавил недостающее и инвалид получил хорошую, именно ему подходящую коляску. Тогда не получилось. Прошло восемь лет, прежде чем очевидная схема софинансирования заработала.

В “Ъ” от 7 апреля 2023 года («Сертификат партнерства») мы писали о том, что при покупке технических средств реабилитации — инвалидных колясок, слуховых аппаратов и так далее — Русфонд нашел способ добавлять к государственным средствам благотворительные. Если родители решают воспользоваться электронным сертификатом (ЭС), то есть получить от государства не коляску, а деньги на ее покупку, то, добавив к государственным деньгам благотворительные, можно купить коляску получше — не ту, на которую хватает выделенных государством средств, а ту, которую подобрали ребенку специалисты. Действует сертификат с сентября 2021 года.

Закон предусматривает три способа приобрести ТСР. Можно ждать коляску, слуховой аппарат или протез от территориальных отделений Социального фонда России (СФР), а когда техническое средство выдадут, не смотреть в зубы дареному коню и пользоваться тем, что есть. Можно покупать ТСР за свои деньги и требовать компенсации расходов — уж сколько дадут. А можно получить ЭС, то есть целевые электронные деньги.

Номинал сертификата рассчитывается по прецедентному принципу: если в прошлом году покупали ТСР по некоторой цене, значит, и в этом году надо покупать примерно такое же. Но пациенты разные, потребности у них разные, средств может не хватить на то ТСР, которое подходит конкретному пациенту, но по закону государство не может значительно варьировать затраты, должно закупать самое недорогое изделие, формально соответствующее критериям, которые прописываются в индивидуальной программе реабилитации.

Вот тут и включается Русфонд. Началось все с письма из города Шахты Ростовской области: этой весной нам написала Татьяна Бачурина, мама 17-летнего Максима с детским церебральным параличом. Мальчику было нужно прогулочное кресло-коляска. Татьяна хотела воспользоваться ЭС, но средств, выделяемых по сертификату, на удобную и мобильную коляску с надежными фиксаторами не хватало. Мама задала вопрос: не могли бы мы собрать недостающую сумму и купить подходящее ее сыну изделие, а не то, на которое хватит номинала сертификата? Подходящее кресло стоило почти 131 тыс. руб. В итоге недостающую сумму, около 94 тыс. руб., собрали для Бачуриных наши читатели. Затем поставщик, который входит в реестр поставщиков, работающих с ЭС, и при этом сотрудничает с Русфондом, принял часть оплаты от государства (по ЭС), а часть от благотворительного фонда. Убедившись, что схема работает, Русфонд сделал ее регулярной практикой.

О подобном проекте софинансирования ТСР Русфонд пытался договориться с Фондом социального страхования (ФСС; вошел в состав СФР) еще в 2016 году — тогда было подписано соглашение о сотрудничестве. Русфонд предлагал оплачивать коляску или слуховые аппараты ребенку, а потом получать от ФСС компенсацию части затрат и использовать возвратившиеся деньги для следующих пациентов. Тогда проект не заработал: схема показалась ФСС сложной, законом не отрегулированной, договор был приостановлен. Теперь схема софинансирования упростилась и заработала.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда