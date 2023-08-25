Из свежей почты

Рустам Кустанаев, 10 лет, поражение центральной нервной системы (ЦНС), требуется курсовое лечение. 148 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 22 тыс. руб.

Рустаму в три года поставили диагноз «последствия перинатального поражения ЦНС, задержка психоречевого развития с аутистическими проявлениями». Он долго не говорил. Мы пробовали разные методы лечения, и постепенно появились звуки и слоги. В семь лет сын стал произносить короткие фразы, но полноценной речи еще нет. Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве берет его на лечение. Но я мать-одиночка, живем на пенсию и пособие, денег взять неоткуда. Пожалуйста, помогите оплатить счет! Айгуль Кустанаева, Астраханская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У Рустама резидуально-органическое поражение ЦНС, атипичный аутизм с легкой умственной отсталостью. Нужно развить его экспрессивную речь, повысить усидчивость».

Настя Прошкина, 10 лет, врожденная расщелина губы и альвеолярного отростка, требуется ортодонтическое лечение. 142 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 24 тыс. руб.

Настя родилась с расщелиной верхней губы и альвеолярного отростка. Московские врачи закрыли расщелину губы, провели пластику носовой перегородки, потом костную пластику альвеолярного отростка. Операции прошли по госквоте, а ортодонтическое лечение я оплачивала сама. Но дефекты не устранены: дочка дышит ртом, нос скошен, зубы растут криво. Настя это тяжело переживает, а я не в силах оплатить очередной этап лечения. Работаю санитаркой в больнице. Помогите! Татьяна Цыганкова, Курская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Насте необходимо ортодонтическое лечение с применением расширяющих аппаратов на верхней челюсти, а после прорезывания всех зубов — с использованием брекет-системы. Прогноз благоприятный».

Тимофей Исайкин, 5 лет, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 136 610 руб.

Внимание! Цена лечения 192 610 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 26 тыс. руб.

Тимофей родился с подвернутой и согнутой правой стопой, пятка была высоко поднята. После лечения стопа выпрямилась. А когда сыну не было четырех лет, произошел рецидив косолапости. Я выполняла все назначения, но нога все больше подворачивалась. Тима встает только на носок, спотыкается, падает, ноги в синяках и ссадинах. В Казанском институте травматологии и ортопедии готовы сделать операцию. Она дорогая, а зарплаты у нас с мужем небольшие. Помогите, пожалуйста! Татьяна Исайкина, Пензенская область

Травматолог-ортопед Казанского института травматологии и ортопедии Владислав Лобашов: «Мы планируем курс гипсований по методу Понсети и оперативное лечение. Стопа примет правильное положение, походка нормализуется».

Нарина Манукян, 10 лет, последствия перенесенного менингоэнцефалита, требуется реабилитация. 158 239 руб.

Внимание! Цена реабилитации 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 19 тыс. руб.

В конце февраля Нарину прооперировали по поводу гнойного воспаления. А после выписки у нее начались судороги, поднялась температура. В больнице диагностировали воспаление головного и спинного мозга, сепсис. Держали в медикаментозной коме, перевели на искусственную вентиляцию легких. Потом нас приняла частная клиника в Москве. Когда дочка пришла в себя, она не могла двигаться, глотать и говорить. Сейчас, после реабилитации в подмосковном центре «Три сестры», она уже держит голову, глотает, сидит с опорой, пытается стоять и говорить. Но лечение надо продолжать, а денег больше нет. Прошу, помогите! Татьяна Манукян, Адыгея

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Нарина перенесла менингоэнцефалит. Курс реабилитации улучшил ее состояние. Теперь планируем учиться ходить с поддержкой, поработаем над навыками самообслуживания и речью».

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