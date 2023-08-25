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Коммерсантъ FM
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3,101 триллиона рублей составлял на 1 августа объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. На 1 августа 2022 года долг регионов был равен 2,65 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 451 млрд руб. По видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 627 млрд руб., на банковские кредиты — 59 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,367 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 28 млрд руб., внешняя задолженность — на $219 млн и «иные долговые обязательства» — на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 августа был равен еще 388 млрд руб.

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