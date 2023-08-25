Образование прирастает частной оплатой

Доля расходов домохозяйств в сумме совокупных трат на образование детей и подростков в РФ доходит до 31%, оценили эксперты Высшей школы экономики, проанализировав траты российских семей в «Мониторинге экономики образования». Всего, по их оценкам, в 2021/2022 годах национальные расходы на образование всех уровней для граждан от полутора до 24 лет составили 6,7 трлн руб. Большая часть суммы — госрасходы бюджетов разных уровней (4,58 трлн руб.), но вклад частных средств также оказался значительным (2,13 трлн руб., или 46% от всех бюджетных средств). Основная доля в частных расходах пришлась на траты на дополнительное обучение (953 млрд руб.), в том числе на репетиторов и частных педагогов — 261 млрд руб., или 27%. На сопутствующие траты, включая расходы на проживание, в целом пришлось почти 635 млрд руб., или порядка 30% частных трат; также в их числе расходы на книги, канцелярию, форму, компьютеры и ПО, интернет, электронные подписки и транспорт.

Расходы на основное обучение составили 400 млрд руб., или пятую часть совокупных расходов населения на образование. Еще 139 млрд руб. семьи потратили на нужны образовательных организаций. Отметим, что, по данным ОЭСР, в развитых странах доля трат домохозяйств в общих расходах на образование также составляет около 30%. Большая часть этих средств (72%) приходится на высшее и высшее профессиональное образование, прежде всего за счет платы за основное обучение.

Схожим образом структура образовательных расходов домохозяйств выглядит и в РФ — чем старше ребенок, тем выше в среднем траты семьи.

Так, месячный объем расходов на ребенка в возрасте 1–2 лет — 3,8 тыс. руб., это на 18% меньше расходов на ребенка в среднем дошкольном возрасте (3–4 года). В семьях с детьми 5–6 лет средние траты достигают 5,5 тыс. руб. в месяц. Нагрузка на семейный бюджет во время учебы в школе еще выше — 8,3 тыс. руб. на ребенка в месяц, и большая ее часть — траты на дополнительные занятия. Обучение в вузе более затратоемкое, чем в техникуме или колледже, а расходы семьи на студента системы среднего профессионального образования даже ниже, чем на старшеклассника. В среднем в месяц семьи выделяют из своего бюджета на обучение студента СПО около 8 тыс. руб., старшеклассника — почти 10 тыс., студента университета (ВО) — около 13,5 тыс. руб.

Анастасия Мануйлова