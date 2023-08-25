К Levrana добавится яблочный привкус

Основатель производителя косметики Levrana Леонид Леврана заинтересовался алкогольным бизнесом. Он начнет выпускать сидр высокого ценового сегмента на площадке в Псковской области мощностью 500 тыс. литров в год. В перспективе предприниматель собирается удвоить производственные мощности и приобрести 50–60 га для выращивания яблок. Это быстрорастущий сегмент алкогольного рынка, но после отравления потребителей суррогатным напитком «Мистер Сидр» у категории сформировался негативный имидж, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На рынке сейчас в основном представлен сидр из яблочного концентрата, тогда как традиционной продукции, которая производится раз в год из натурального сырья, практически нет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На рынке сейчас в основном представлен сидр из яблочного концентрата, тогда как традиционной продукции, которая производится раз в год из натурального сырья, практически нет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О новом бизнесе Леонида Леврана стало известно из данных ЕГРЮЛ. В июле предприниматель зарегистрировал ООО «Сидродельня Леонида Леврана», которое занимается производством сидра. Под проект было приобретено здание в деревне Изборск в Псковской области, которое будет реконструировано, рассказал «Ъ-СПб» Леонид Леврана. В этом году на площадке будет выпущено 165 тыс. литров сидра, в следующем году этот показатель увеличится до 500 тыс. литров. Инвестиции в запуск производства составят 120 млн рублей. Прилегающий участок позволяет построить еще один цех сопоставимой мощности, уточнил предприниматель. Напиток под брендом «Сидр Леонида Леврана» будет поставляться в рестораны и алкогольные бутики, стоимость бутылки емкостью 0,75 литров составит 800–900 рублей.

Основные интересы Леонида Леврана связаны с производством косметики. Вместе с супругой ему принадлежит петербургская компания Levrana, которая выпускает средства по уходу за собой, биологически активные добавки, одежду, а также развивает одноименную розничную сеть. Выручка предприятия по итогам 2022 года составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 186,5 млн рублей, указано в kartoteka.ru.

На рынке сейчас в основном представлен сидр из яблочного концентрата, тогда как традиционной продукции, которая производится раз в год из натурального сырья, практически нет, пояснил Леонид Леврана. На первом этапе предприниматель будет закупать яблоки у местных хозяйств, а затем собирается приобрести 50–60 га в Псковской области под собственный сад. В регионе выращивается качественная продукция, которая по своим свойствам подходит для производства сидра, говорит господин Леврана.

У небольших производителей сидра есть перспективы развития с учетом роста интереса к российскому алкоголю, считает директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Но выход в премиальный сегмент рынка выглядит рискованным, поскольку в условиях девальвации и падения реальных доходов потребители переключаются на более дешевую продукцию, уточняет он.

Часть платежеспособной аудитории, которой может быть интересен дорогой сидр, уехала из страны, добавляет совладелец AF Brew Артем Кольчуков. При этом большинство потребителей в первую очередь ориентируется на стоимость продукции, а не на технологию приготовления, уточняет он. В высоком ценовом сегменте в основном представлены производители сидра из Франции, Германии и Бельгии, для конкуренции с которыми понадобятся существенные затраты на маркетинг, подчеркивает совладелец «Василеостровской пивоварни» Николай Митчин.

По данным Ассоциации производителей пива, солода и напитков, в первом полугодии 2023 года продажи сидра выросли на 25,4%. Потребление напитка ежегодно растет на десятки процентов, что связано с эффектом низкой базы, отмечает господин Митчин. Однако летом спрос на эту продукцию начал снижаться. В июне 2023 года продажи сидра в натуральном выражении сократились на 3% год к году, в июле — на 3,1%, подсчитали в Nielsen. Это единственная сезонная категория, спрос на которую в этот период упал, отмечают в компании. Сокращение потребления связано с массовым отравлением суррогатным напитком «Мистер Сидр», объясняет господин Черниговский. Но, возможно, через несколько месяцев негативный фон уляжется и в этом сегменте рынка произойдет восстановление до прошлогоднего уровня, допускает эксперт.

Константин Куркин