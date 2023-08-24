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Коммерсантъ FM
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На чувства верующих пролили кофе

В УФАС сочли провокационной и оскорбительной рекламу ижевской кофейни

Изображение чайника, вливающего кофе в открытый купол храма, признали ненадлежащей рекламой, оскорбляющей чувства верующих. Нарушения законодательства выявило Удмуртское управление Федеральной антимонопольной службы в буклете, выпущенном к 20-летию открытия популярной в Ижевске кофейни «Кофе Семь». Ее окна выходят на собор Александра Невского. В епархии посчитали использование изображения храма оскорбительным, а частично демонтированный на картинке купол – напоминанием о действиях советской власти по разрушению святынь. В самой кофейне говорят, что никого оскорбить не хотели и изъяли буклеты после появления первых жалоб.

Собор Александра Невского в Ижевске

Собор Александра Невского в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Собор Александра Невского в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Поводом для разбирательств стал выпущенный в честь 20-летия ижевской кофейни «Кофе Семь» рекламный буклет, который был разослан постоянным посетителям. На него обратил внимание один из горожан (фамилию его не называют), который пожаловался в антимонопольную службу. «В далеком 2003 году в самом сердце Ижевска появилась одна уютная городская кофейня — самая-пресамая первая в городе»,— говорится в рекламе, о которой идет речь.

«На буклете был изображен гигантский чайник, заливающий сверху кофе в открытый купол колокольни собора Александра Невского»,— уточнили в Удмуртском УФАС России.

Кофейня, отметим, располагается рядом с этим храмом, окна заведения выходят прямо на собор Александра Невского.

При рассмотрении дела антимонопольный орган обратился за комментариями в Ижевскую и Удмуртскую епархию РПЦ. Там указали, что «частично демонтированный купол с крестом напоминает действия советских властей по разрушению святынь» и «провокационное изображение креста на падающем куполе грубо нарушает религиозные чувства верующих православных христиан». «При анализе событий, запечатленных на изображении, также можно обратить внимание на несоразмерно большой чайник, из которого в оторванный купол вливается горячая жидкость, а если проанализировать последствия, то можно прийти к выводу, что это без сомнений нарушит ход богослужения, а также нанесет вред имуществу (внутреннему убранству храма, святыням), жизни и здоровью присутствующих в храме людей из числа духовенства, сотрудников, прихожан, паломников и иных посетителей, то есть на изображении в иносказательной форме высказана угроза имуществу, включая святыни, а также жизни и здоровью группы лиц»,— говорится в ответе епархии на запрос УФАС (есть в распоряжении “Ъ”).

В результате региональное управление ФАС признало рекламу кофейни «Кофе Семь» ненадлежащей и нарушающей закон «О рекламе», так как она оскорбила чувства верующих.

В УФАС отметили, что законом о рекламе запрещается использовать непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении религиозных символов. Нарушителю грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Владелец кофейни «Кофе Семь» Максим Коновалов пояснил “Ъ”, что пока не получил решения УФАС и комментировать его не может. «Мыслей кого-то оскорбить не было,— отметил ресторатор.— Печатная продукция была выпущена минимальным тиражом. Как только возникла жалоба, ее сразу изъяли и уничтожили».

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Руководитель практики антимонопольного права юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Покатович поясняет, что если реклама признана ненадлежащей, то «следующий этап — это привлечение к административной ответственности»: «При этом в качестве смягчающего обстоятельства может быть учтено добровольное прекращение распространения рекламного буклета».

Михаил Красильников, Ижевск

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