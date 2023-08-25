Миллиардер отстоял льготу

Верховный суд РФ отказал департаменту имущественных отношений Краснодарского края в передаче кассационной жалобы по делу о повышении выкупной стоимости земельного участка, который находится в аренде у миллиардера Олега Дерипаски. Речь идет о территории общей площадью более 215 га в Усть-Лабинском районе. Изначально департамент определил стоимость участка в 20,9 млн руб., однако суды решили, что с учетом аренды земли бизнесменом в течение 15 лет, ее цена составляет всего 6,9 млн руб. Судебная тяжба длится с июня 2021 года. Юристы полагают, что точка в этом споре уже поставлена и у судов нет оснований менять кадастровую стоимость участка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды посчитали, что Олег Дерипаска добросовестно арендовал землю более 15 лет, поэтому имеет право на приватизацию участка по льготной цене

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Суды посчитали, что Олег Дерипаска добросовестно арендовал землю более 15 лет, поэтому имеет право на приватизацию участка по льготной цене

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отказал краевому департаменту имущественных отношений в передаче кассационной жалобы по делу о повышении выкупной стоимости земельного участка, который планирует приобрести миллиардер Олег Дерипаска. Земля находится в селе Суворовское Усть-Лабинского района Краснодарского края, ее общая площадь — 215,7 га.

В материалах дела говорится, что спорная территория была предоставлена в аренду Олегу Дерипаске в феврале 2007 года для сельскохозяйственного производства. Срок аренды — десять лет (февраль 2017 года). Договор аренды в 2017 году был продлен на пять лет.

В ноябре 2018 года предприниматель обратился в департамент имущественных отношений края с заявлением об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане. В декабре того же года ведомство утвердило схему, территория была разделена на восемь участков. Спустя месяц господин Дерипаска попросил департамент предоставить в ему собственность самый крупный земельный участок площадью 215,7 га. Власти в ответном письме ответили отказом.

В 2020 году суды признали незаконным отказ и на краевой депимущества возложили обязанность о предоставлении в собственность Олегу Дерипаске требуемой территории. «По результатам рассмотрения дела суды пришли к выводам о наличии у заявителя исключительного права на приватизацию спорного земельного участка без проведения публичных процедур в связи с тем, что он, являясь законным арендатором, надлежащим образом использует данный объект по целевому назначению»,— говорится в постановлении кассационной инстанции.

Департамент в апреле 2021 года направил предпринимателю проект договора купли-продажи земли, цена составила 20,9 млн руб. Господин Дерипаска выразил несогласие с методикой определения выкупной стоимости, но ответчик отклонил протокол разногласий.

В июне 2022 года Арбитражный суд края удовлетворил иск господина Дерипаски, который просил установить стоимость выкупа земли в размере 13,9 млн руб. При этом кадастровая стоимость этого участка составляла 34,9 млн руб. Однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в ноябре прошлого года изменил это решение, снизив цену выкупа с 13,9 млн руб. до 6,9 млн руб. «В случае аренды земельного участка в течение 15 лет граждане или юридические лица приобретают его в собственность по цене, равной 20% кадастровой стоимости»,— говорится в постановлении апелляционной инстанции.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил кассационную жалобу департамента без удовлетворения. В своей жалобе истец указал, что выводы судов являются ошибочными вследствие неверного применения и толкования норм права. «Выкупная стоимость земельного участка правомерно определена департаментом с учетом кадастровой стоимости и срока аренды земельного участка на дату подачи предпринимателем заявления о приобретении права собственности на испрашиваемый земельный участок»,— заявили в региональном депимущества.

«Ъ-Кубань» направил запрос в департамент имущественных отношений Краснодарского края с целью узнать о планах ведомства по обжалованию отказа ВС РФ в удовлетворении кассационной жалобы.

По словам председателя Совета Союза АУ НЦРБ Валерии Герасименко, в связи с отказом ВС в передаче кассационной жалобы на рассмотрение экономколлегии можно говорить о том, что точка в данном споре поставлена. «Суды свою позицию высказали, оснований ее менять не усматривается. Говорить об изменении базы для расчета (то есть самой кадастровой стоимости), от которой исчисляется выкупная цена, оснований нет»,— комментирует госпожа Герасименко.

Определение суда апелляционной инстанции является законным, поскольку Олег Дерипаска обратился в департамент за предоставлением спорного земельного участка в собственность в период действия льготного порядка выкупа земельных участков сельскохозяйственного назначения, отметил управляющий партнер юридического бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко. «Тот факт, что договор купли-продажи земельного участка заключен по окончании льготного периода не имеет правового значения, поскольку заявление было подано предпринимателем в установленный законом срок»,— резюмировал юрист.

Тат Гаспарян

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