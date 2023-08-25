Вертолет приводнился в Мане

Прекращено уголовное дело о крушении вертолета Robinson R44 в Красноярском крае в августе 2022 года, в результате которого воздушное судно получило серьезные повреждения. Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), при полете вдоль русла таежной реки Мана вертолет снизился, задел воду и рухнул. Установить, кто пилотировал воздушное судно, специалистам МАК не удалось. В отчете они указали, что еще до приезда на место аварии следственной группы кто-то срезал «болгаркой» с вертолета ряд деталей, возможно, чтобы скрыть факт авиапроисшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Красноярский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР прекратил уголовное дело об инциденте с вертолетом Robinson R44 в Красноярском крае. Об этом „Ъ-Сибирь“ сообщили источники. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось.

16 августа прошлого года в реке Мана примерно в 200 метрах от острова Зырянский был обнаружен разрушенный вертолет Robinson R44 (RA-04385). Обломки воздушного судна, лежавшие на отмели, нашли правоохранители в ходе рейда «Путина» по пресечению незаконного рыболовства. В дальнейшем информация поступила в следственные органы и Красноярское межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Проверка установила, что воздушное судно, которое было выпущено в октябре 2011 года, принадлежало частному лицу. Представитель владельца, говорится в материалах расследования, сообщил проверяющим, что за пару дней до этого, 14 августа 2022 года, вертолет перевозили на плоту по реке, и он упал в воду. Повреждения Robinson R44 якобы получил, когда его при помощи троса и лебедки пытались вытащить на берег.

По факту обнаружения разрушенного вертолета в акватории реки прокуратура организовала проверку. «В ходе надзорных мероприятий были получены данные, указывающие на жесткую посадку воздушного судна с причинением значительных повреждений фюзеляжу и авиакомпонентам. Происшествию предшествовал несанкционированный вылет вертолета с места базирования в частных целях с грубым игнорированием норм летной годности воздушных судов»,— сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По результатам проверки правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

МАК, которая подключилась к разбирательству, сформировала свою комиссию для расследования крушения. Как указывается в ее отчете, по информации регионального центра Единой системы организации воздушного движения, уведомление о полете вертолета и его план в центр не поступали, а разрешение на использование воздушного пространства не выдавалось. По данным расследования, 14 августа 2022 года вертолет взлетел с территории компании «Гольдман групп». Robinson R44 сделал промежуточную посадку на берегу реки Мана, после чего продолжил полет. Примерно через четыре минуты он столкнулся с водной поверхностью и дном реки. «Перед авиационным происшествием полет длительное время выполнялся над водной поверхностью на предельно малой высоте (от 8 м до 30 м), что могло способствовать неправильной визуальной оценке пилотом фактической высоты»,— сделали вывод специалисты.

Однако главный вопрос так и остался без ответа: кто находился за штурвалом воздушного судна? «На момент начала расследования собственник вертолета скончался. По заявлению сына собственника, имеющего пилотское свидетельство, полеты 14.08.2022 он не выполнял, и кто летал — не знает. По имеющейся информации, доверенность на выполнение полетов была только у него»,— говорится в заключении МАК. В отчете также отмечается, что отсутствуют данные о количестве людей на борту вертолета и пострадавших в результате аварии.

В одном из пунктов отчета утверждается, что на момент начала работ комиссии Красноярского МТУ Росавиации и СКР неустановленными лицами с вертолета были спилены «болгаркой» ряд узлов и агрегатов, с хвостовой балки были выпилены регистрационные номера. «Возможно, указанные действия были предприняты с целью сокрытия факта авиапроисшествия»,— не исключают в МАК. В авиакомитете пояснили, что согласно правилам расследования авиаинцидентов, летчики попавшего в аварию воздушного судна должны обеспечивать его сохранность.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сказали, что дадут оценку законности принятого следствием решения. Получить комментарий в «Гольдман групп» и у ее гендиректора, депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана не удалось.

Константин Воронов