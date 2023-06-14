ХМАО и Тюменская область вошли в топ регионов по популярности здорового питания

Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) вошли в топ регионов России по самому высокому индексу «Авокадо» — популярности продуктов для правильного питания, сообщили в пресс-службе компании X5Group. ХМАО занял второе место в рейтинге (17,3%), а Тюменская область — третье (17,3%).

«В ХМАО и Тюменской области потребители отдают предпочтение в основном кедровым орехам. А в целом по стране самыми востребованными "здоровыми" продуктами стали груша, айва, рыба и рыбные продукты, а также растительные сыры»,— сказано в сообщении.

По данным компании, индекс «Авокадо» рассчитывается как соотношение здоровых продуктов в розничном товарообороте (РТО) к общему РТО торговых сетей, где последний показатель принимается за 100%.

Полина Хабарова

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