«Самолет» построит во Всеволожском районе более 300 тыс. кв. м жилья

Группа «Самолет» построит жилой комплекс «Южная Нева» общей площадью 300 тыс. кв. м. в северной части деревни Новосаратовка (Всеволожский район Ленинградской области) между линией электропередач, рекой Уткой и Кольцевой автомобильной дорогой. Площадь застройки составит 14 га. На ней расположатся 11 домов от 12 до 23 этажей. Продажи квартир в ЖК стартовали 24 августа, сообщили в пресс-службе Группы «Самолет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Группы Самолет Фото: Пресс-служба Группы Самолет

В проекте застройщика запланировано строительство социальной инфраструктуры: двух детских садов для 545 детей и школы — на 1 375 учеников со своим футбольным полем. Проект также предусматривает строительство семи многоуровневых паркингов на почти 4 тыс. автомобилей. На первых этажах комплекса компания планирует разместить объекты торговой и коммерческой инфраструктуры.

ПАО ГК «Самолет» (MOEX:SMLT) — федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента. На 31 декабря 2022 года внешняя оценка активов достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн кв. м. реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб.

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