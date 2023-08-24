Twitch оштрафован за отказ удалить информацию о разрушении Каховской ГЭС

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал Twitch на 3 млн руб. по административному делу об отказе удалить недостоверную информацию о военной операции. Поводом стала информация от ряда стримеров с утверждением о подрыве Каховской ГЭС российскими силовыми структурами. Москва обвиняет в катастрофе украинскую сторону.

Штраф назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации, запрещенной российскими законами), передает ТАСС. Представители Twitch не пришли в суд, решение было вынесено в их отсутствие.

Twitch неоднократно штрафовали по делам о недостоверной информации о военной операции. Так, два штрафа на общую сумму 7 млн руб. были назначены в июле.

Twitch — видеостриминговый сервис. В нем проходят трансляции в основном по игровым и музыкальным тематикам, однако многие стримеры обсуждают в эфирах политику, фильмы и другие темы.

Леонид Уварчев