Искусство интеллектуального внедрения

Количество сибирских стартапов и компаний, работающих в сфере развития искусственного интеллекта, продолжает расти. Как результат — быстрое внедрение новых технологий на рынок и ускорение коммерциализации ИИ-решений. В целом объем отрасли искусственного интеллекта в России по итогам 2022 года достиг 635 млрд руб., показав рост на 15% по сравнению с предыдущим годом. Впрочем, несмотря на активное развитие и интерес бизнеса к ИИ, уровень его распространения остается относительно невысоким, считают эксперты. Однако, учитывая активные меры поддержки со стороны государства и внимание, уделяемое этой теме на высших уровнях власти, эксперты ожидают дальнейшего роста рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается, что до 2024 года правительство РФ вложит в развитие искусственного интеллекта до 28 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ожидается, что до 2024 года правительство РФ вложит в развитие искусственного интеллекта до 28 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года объем рынка искусственного интеллекта в России составил 635 млрд руб., что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Многие крупные российские игроки уже активно используют речевую аналитику, голосовых ассистентов, биометрию и мониторинг. Отрасль активно поддерживает государство: с 2021 года в России разработан и реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Меры, заложенные в федеральном проекте, предусматривают развитие кадрового потенциала, стимулирование научных исследований, финансовую поддержку разработки новых и внедрения существующих ИИ-решений.

Ожидается, что до 2024 года правительство РФ вложит в развитие искусственного интеллекта до 28 млрд руб. Это позволит к 2025 году увеличить ВВП России на 12%, заявил на конференции AI IN 2023 в Иннополисе директор направления «Цифровая трансформация областей» в АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк. «По уровню внедрения ИИ мы отстаем от общемирового. Но один из новых приоритетов национальной стратегии — это как раз фокус на внедрение ИИ в отраслях экономики и государственном контуре»,— отметил господин Сидорюк. По его оценке, в России такие технологии применяет лишь 20% предприятий, и этот уровень втрое ниже мирового.

Ранее в отчете АНО «Цифровая экономика» сообщалось, что в России средний уровень внедрения ИИ-решений в 2021 году составлял 21% при мировом уровне в 54%. Позже заявлялось, что в 2024 году этот показатель должен увеличиться в РФ минимум до 50%. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ИИ будет внедрен в госуправлении, есть больший потенциал для технологии в сферах здравоохранения и образования.

Сибирь внедряет

В Сибири количество стартапов и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, вслед за общероссийским трендом растет. Основной акцент сделан на таких направлениях, как промышленное производство, здравоохранение, финансовые услуги и оборонная промышленность.

К примеру, АО ХК «СДС-Уголь» совместно с АО «ВИСТ Групп» на протяжении последних 20 лет внедряют на предприятиях в Кузбассе технологии ИИ. Это в значительной мере повлияло не только на эффективность производственного процесса, но и на безопасность работы горняков и шахтеров, указывают в компании. В частности, внедрение системы позволило снизить расход дизельного топлива на 40%, повысить производительность экскаваторного парка на 20%, а также увеличить эффективность добычи на 8%. По оценке McKinsey, цифровизация горнодобывающей промышленности к 2025 году способна ежегодно увеличивать объем российского ВВП на сумму от 0,6 до 2 трлн руб.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе установлено отечественное оборудование на базе ИИ для контроля технологических процессов. Технологию разработали в омском НПЦ «Динамика». По словам директора Омского НПЗ Олега Белявского, цифровизация процессов диагностики на заводе позволяет работать на опережение — устранять неполадки в работе агрегатов, увеличивать межремонтные пробеги технологических комплексов и не допускать внеплановых остановок на производстве.

Среди примеров сибирских старт­апов — компания IFarm. Она создает тепличные комплексы и фермы, позволяющие выращивать растения без солнечного света. В современном мире с активной урбанизацией, экологическими проблемами, меняющимися климатическими условиями такой продукт, по словам создателей, востребован — прежде всего именно на зарубежных рынках, где хотя и имеется множество аналогов, действительно качественных и конкурентоспособных проектов единицы.

Есть еще один сибирский проект — iVoice, разработанный с применением искусственного интеллекта и позволяющий автоматизировать массовые коммуникации, а также внедрить голосового ассистента, заменяющего целый call-центр. Он получил распространение не только в Сибири, но и в других регионах России. «Но его выхода на международные рынки пока не происходит, так как данная среда высококонкурентна»,— говорит управляющий партнер O2Consulting Ольга Сорокина.

«Сейчас можно выделить ряд индустрий, в которых уже активно используется ИИ. В здравоохранении ИИ помогает диагностировать заболевания, прогнозировать их развитие и разрабатывать новые лекарства. В финансовой сфере алгоритмы ИИ анализируют рынок, помогают обнаружить мошенничество, автоматизируют торговлю и предоставляют робоконсалтинг. Розничная торговля с ИИ улучшает рекомендации товаров, управление запасами и прогноз спроса»,— рассказывает технический директор Madison Tech Михаил Исаев.

Внедрение искусственного интеллекта в бизнесе имеет ряд преимуществ. «Искусственный интеллект работает бесплатно, быстро и качественно. В отличие от людей, ИИ не нужен сон, питание и отдых, он может работать 24/7, не подвергаясь эмоциям и плохому самочувствию и не снижая свою производительность. Это главные особенности, которые способствуют внедрению ИИ во все большее число сфер нашей жизни»,— говорит сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов.

Искусственный прогноз

По итогам 2023 года рынок ИИ может вырасти на 15%, считает господин Исаев. Эта динамика будет поддерживаться как внутренними факторами, такими как национальные проекты и инициативы правительства, так и внешними обстоятельствами, включая мировые события и санкции.

Одним из стимулов может стать ряд преференций. Например, отечественные компании с 2023 года при закупке решений в сфере ИИ могут уменьшать выплаты по налогу на прибыль — такие расходы учитываются при определении налоговой базы с повышенным коэффициентом (1,5 от фактических затрат). Впрочем, пока, как признал Максут Шадаев, льгота не стала популярной — по словам министра, ею воспользовались единицы. По мнению гендиректора компании СУЭК Максима Басова, это обусловлено наличием других интересов у бизнеса. «Я думаю, что это вопрос не денег, а фокуса и компетенций компании, бизнес эволюционировал в другой среде»,— сказал он.

По словам господина Басова, в России лидерами инноваций являются госкомпании, потому что им соответствующие задачи ставит правительство. У руководителей частных компаний зачастую отсутствует ориентация на исследования и разработки.

В числе причин слабого внедрения ИИ бизнесом на сегодняшний день эксперты также называют высокие инвестиции на первом этапе внедрения. «Финансовые затраты на внедрение и обслуживание систем ИИ могут быть высокими, особенно для небольших компаний. Сложность управления ИИ требует квалифицированных специалистов, а потеря рабочих мест в результате автоматизации может стать серьезной проблемой. Кроме того, ограниченность ИИ в решении только заранее заданных задач ограничивает его адаптивность и креативность в новых ситуациях»,— отмечает Михаил Исаев.

Препятствием для бизнеса могут стать и этические вопросы, связанные с хранением личной информации клиентов и ответственностью за критические решения ИИ, считает основатель Infinite Art Solutions Алексей Печенин.

Более того, многие компании консервативны и не готовы к структурным изменениям, так как внедрение искусственного интеллекта подразумевает масштабный пересмотр существующих процессов, а в некоторых случаях — полноценную замену существующего ранее опыта. Помимо технической части, автоматизация может привести к сокращению рабочих мест, особенно на рутинных позициях.

Тем не менее преимуществ внедрения искусственного интеллекта больше, считают участники отрасли информационных технологий. «Прорывы будут везде: и в медицине, и в автомобилях, и в промышленности, и даже в обычной жизни простых людей, где ИИ может заменить спутника жизни. Самые весомые прорывы прогнозируются именно в здравоохранении. Медицина трансформируется из лечения заболевания в их предиктивное предотвращение. Уже есть старт­апы, которые позволяют по снимкам МРТ с точностью выше врачебной диагностировать рак на ранних стадиях, что будет спасать жизни миллионов людей»,— считает СЕО IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин.

Главные прорывы коснутся в том числе сферы образования. «Будет появляться все больше новых профессий, так как встанет острая потребность в специалистах по развитию искусственного интеллекта. Изменится и сам способ преподавания и обучения»,— считает эксперт по искусственному интеллекту Дарья Фокина.

Светлана Донская