Айтишники не видят спроса

Большинство регионов Сибирского федерального округа (СФО) с января по июль в сравнении с тем же периодом годом ранее продемонстрировали снижение числа вакансий для специалистов сферы ИТ. Наибольшее снижение отмечено в Новосибирской (–18%) и Томской областях (–15%). Причины — в сокращении запроса от иногородних работодателей, прежде всего из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе от международных компаний), которые еще в прошлом году «пылесосили» регионы страны в ситуации дефицита кадров. Наряду с этим в округе растет число соискателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионах Сибири число размещенных резюме специалистов сферы ИТ в июле этого года оказалось выше, чем год назад

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В регионах Сибири число размещенных резюме специалистов сферы ИТ в июле этого года оказалось выше, чем год назад

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Динамика новых вакансий в сфере ИТ за период с января по июль 2023 года к аналогичному периоду 2022-го почти во всех регионах Сибири оказалась негативной, рассказали в пресс-службе HeadHunter Сибирь. Наибольшее снижение спроса коснулось ключевых ИТ-регионов СФО — Новосибирской (–18% год к году) и Томской областей (–15%). На 14% меньше стало предложений о работе для айтишников в Омской области, на 12% — в Красноярском крае, на 10% — в Алтайском крае, на 5% — в Иркутской области. Единственный регион, где число открытых вакансий стало больше, — Кузбасс (+2%).

По данным сервиса, тренд обусловлен снижением количества вакансий от иногородних работодателей, прежде всего из Москвы и Санкт-Петербурга (в числе которых были и международные компании), которые весь прошлый год мониторили регионы страны в поисках кадров.

Рекрутеры подчеркивают, что ситуация в ИT-сфере в 2023 году сильно изменилась в сравнении с 2021-м и 2022 годом: если в июне 2021 года на одну вакансию приходилось около трех резюме, то сейчас уже более шести.

Это подтверждается ростом индекса конкуренции за работу в ИТ в столичных регионах: в июле 2023-го в Москве он составил 5,4 резюме на вакансию, а в Санкт-Петербурге — 6,8. Это значение индекса в рамках нормы для рынка труда (диапазон нормы — 4–7,9 резюме на вакансию), то есть ИТ-сфера в указанных регионах сейчас не испытывает дефицита кадров.

В регионах СФО при этом индекс конкуренции за работу в отрасли технологий стабильно выше, чем в целом по России (6,4).

Резюме на полочку

Снижение спроса на айтишников в Сибири происходит на фоне роста числа соискателей. Согласно данным hh.ru Сибирь, в регионах СФО число размещенных резюме в июле этого года оказалось выше, чем год назад. Наибольшая динамика отмечена в Красноярском крае (+12%), Иркутской (11%) и Кемеровской областях (11%), а также в Алтайском крае (+9%). В ключевых ИТ-регионах Сибири также наблюдается рост активности соискателей: в Новосибирской (+9%) и Томской областях (+7%).

Рост числа соискателей связан, с одной стороны, с притоком в ИТ-сферу новичков без опыта работы, которых становится больше за счет роста числа курсов и дополнительного образования в сфере ИТ, престижности ИТ-профессий и ИТ-компаний как работодателей. С другой стороны, у ИТ-специалистов сейчас уходит больше времени на трудоустройство, по этой причине они дольше находятся на рынке труда в статусе соискателей. «В качестве подтверждения этому: на замерах настроения соискателей наиболее пессимистичные оценки демонстрируют уже несколько кварталов подряд (замеры — ежеквартальные) именно ИТ-специалисты»,— отмечает пресс-секретарь HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Другие цифры дает SuperJob: по данным сервиса, число резюме в целом по Сибири в июле этого года к июлю 2022-го сократилось на 7%.

В целом соотношение спроса и предложения (ключевой фактор для понимания, есть ли дефицит на рынке труда) эксперты агрегаторов оценивают в пределах нормы. «Текущий индекс в регионах СФО находится в рамках комфортного и достаточного соотношения спроса и предложения, дефицита кадров нет нигде (менее 4 резюме на вакансию). Профицита также нет нигде (более 7,9 резюме на вакансию)»,— добавляют в HeadHunter.

Из практикантов в junior

Одной из тенденций этого года эксперты называют переизбыток ИТ-специалистов начального уровня. Об этом в начале июня 2023 года в своем Telegram-канале написал президент ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.

Сочетание мер господдержки и удаленного формата работы привело к тому, что значительная масса молодежи устремилась на дистанционные курсы обучения ИТ-специальностям. И это именно они в первую очередь сегодня являются соискателями на позиции ИТ-специалистов, считает господин Макаров.

«В результате мы имеем сейчас переизбыток кандидатов на позиции junior с завышенными ожиданиями по зарплате и низкой квалификацией, не позволяющей брать их на работу. И сейчас речь скорее должна идти не о том, как перестать мотивировать молодых людей учиться программированию, сколько о том, как стимулировать учебные центры ИТ-компаний довести уровень людей, прошедших псевдообучение на дистанционных курсах, до уровня junior+»,— отметил он.

Спрос на опытных программистов сохраняется, подтверждает директор некоммерческого предприятия содействия развитию IT «Сиб­академсофт», председатель совета директоров «Сибакадемсофт» (Новосибирск) Ирина Травина. «Большая часть имеющегося сегодня спроса приходится на опытных специалистов уровня middle и senior, тем не менее на рынке превалируют соискатели junior, которых при трудоустройстве нужно будет еще пару лет учить»,— комментирует госпожа Травина.

В настоящее время большинство компаний нацелены нанимать в первую очередь ИТ-специалистов middle и senior уровня. «Потребность в начинающих разработчиках бизнес закрывает с помощью собственных программ стажировки, сотрудничества с вузами, образовательными площадками и EdTech-компаниями, формируют внутренние ИТ-сообщества»,— отмечает генеральный директор компании «Дататех» Юрий Евтушик. По разным оценкам представителей ИТ-отрасли, в целом по России в senior заинтересованы от 50% до 60% компаний, в middle — до 40%.

Конверт ожиданий

По данным SuperJob, за год в размещаемых вакансиях больше всего выросли зарплаты ИT-специалистов — на 8,2%. При этом в целом рост зарплат замедлился. Наибольший прирост в Сибири произошел на позицию инженера DevOps, чья зарплата за год (с июля 2023-го по июль 2022-го) выросла на 10,5% — до 380 тыс. руб., на 7% увеличился оклад программиста PHP — до 400 тыс. руб., на 4,5% — специалиста по тестированию/QA (до 270 тыс. руб.).

Согласно исследованию компании «Актион кадры и HR», зарплатные ожидания соискателей в ИT-сфере за год выросли на 20–25%. При этом некоторые кандидаты запрашивают сразу на 30–40% больше, чем на предыдущем месте работы.

Дефицит в безопасности

Рекрутеры, несмотря на тенденции, не считают, что рынок ИT-специалистов можно назвать перенасыщенным. В ближайшие годы продолжит расти спрос на специалистов сферы информационной безо­пасности. По данным Минцифры РФ, сегодня 80% госорганизаций, системообразующих компаний и субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) не хватает высококвалифицированных специалистов по информационной безо­пасности (ИБ).

Согласно опросу сервиса «Зарплата.ру», в Новосибирске самыми «дефицитными» остаются специалисты по кибербезопасности с большим опытом работы, в том числе с опытом руководства.

Найм специалистов в этом сегменте будет приоритетным в ближайшем будущем. «Скорее всего, кандидаты будут выдвигать свои требования к работодателю, что в корне изменит отношения в рабочей среде»,— полагает руководитель маркетингового агентства «Ростсайт» Владимир Кривов.

В целом, как отмечают представители сферы технологий, ИТ-специалистов всегда будет не хватать. «Потому что даже существующие и быстро развивающиеся технологии генеративного искусственного интеллекта, типа чатов GPT, не существенно повышают эффективность. Когда технологии позволят менять программистов, возникнет новый пласт задач, которые будут решаться новыми создаваемыми профессиями, например дизайнер нейросеток»,— считает сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов.

Мнение: Как повлияли на отрасль ИТ происходившие в России «волны релокации» специалистов в 2022 году? Директор по технической эксплуатации UIS Григорий Украинцев: Волны релокаций достаточно сильно изменили, но не сломали подход к построению процесса работы в целом. В наших компаниях мы в конечном итоге пришли к гибридному режиму работы, когда сотруднику нет необходимости быть пять дней в неделю в офисе с 9 до 18 часов. Достаточно бывать в офисе два-три дня в неделю для очного обсуждения задач/проектов. Остальное время сотрудники работают из удобного им места, но обязательно на территории РФ, со стабильным интернет-каналом и с возможностью проводить видеовстречи. Мы всегда испытываем небольшой кадровый голод и всегда находимся в поиске новых кандидатов. Работодатели уже приняли «новые правила игры», и уже считается нормальным иметь часть штатных сотрудников, работающих удаленно. Да, остались некоторые направления (чаще всего это эксплуатация), которые требуют физического наличия человека рядом с узлом связи или дата-центром, но такие специалисты в меньшей степени переезжали в другие страны во время волн релокаций. Директор «Инферит техника» Евгений Козлов: Мы не испытали на себе «волны релокации». Наши сотрудники продолжили работать, а на рынке труда все так же много как специалистов, так и вакансий для них. Все сложности в плане поиска могут возникать лишь в разрезе конкретных запросов работодателей и зарплатных ожиданий соискателей. Руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass Федор Чернов: Пока говорить о влиянии релокации ИT-специалистов преждевременно. Многие россияне, сменившие место жительства, продолжают работать на российские ИT-компании. Сменился только адрес, вовлеченность в отечественную ИТ-сферу осталась неизменной. Однако сейчас все чаще крупные компании ограничивают возможность сотрудников работать из-за рубежа в силу протоколов информационной безопасности. Чем более массовым будет это требование, тем оно сильнее повлияет на отечественную ИТ-отрасль. Часть опытных специалистов трудоустроится в других странах, и в течение двух-трех лет, скорее всего, будет заметна просадка в количестве и качестве кадров. Приток новых специалистов стараются обеспечить онлайн-курсы, но зачастую они не дают должного количества научных и профессиональных навыков. Именно просадка в научных знаниях и накопленном опыте как раз проявится на горизонте нескольких лет, если связи с уехавшими ребятами прервутся. Генеральный директор компании «Дататех» Юрий Евтушик: Еще до «волн релокации» компании регулярно делились проблемой кадрового голода. Это связано с растущей ролью ИТ: например, в финансовой сфере успех бизнеса зависит от технологий на 85–90%. Программисты обеспечивают сейчас базовые операционные и производственные процессы — то, на чем держится любая нефтегазовая, телеком- или ритейл-компания. Видя, как сильно растет запрос на реализацию комплексных ИТ-проектов и внедрение сложных решений, уверен, что востребованность ИТ-кадров будет лишь увеличиваться. Но даже когда рынок стабилизируется, инженеры никогда не перестанут быть востребованными. СЕО IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин: Любой отток ИТ-специалистов — это всегда плохо. В критичных для экономики отраслях, например банковской, нет возможности работать с подобными «удаленщиками» как раз из-за рисков безопасности, поэтому возникает дефицит специалистов, что приводит к замедлению темпов развития и увеличению стоимости самой разработки. По нашим проектам большинство уехавших специалистов вернулось в течение шести месяцев, однако огромная часть осталась за рубежом, что, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе окажет сильное отрицательное влияние на экономику. Стоит отметить, что многие из предпринятых государственных мер по сдерживанию оттока работают, например ИТ-ипотека. Однако этого пока недостаточно и нужно продолжать решать этот горящий вопрос, попутно создавая условия и для иностранных специалистов, задействованных в сфере ИТ.

Светлана Донская