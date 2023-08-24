На Алтае построят первый в Сибири логцентр для хранения удобрений за 300 млн руб

Компания «ФосАгро-Регион» инвестирует в строительство логистического центра для хранения и перевалки минеральных удобрений в Алтайском крае. По словам губернатора Виктора Томенко, с 2019 года компания в два с половиной раза увеличила поставки минеральных удобрений алтайским аграриям.

Запуск центра намечен на 2024 год. Инвестиции в проект в 2023-2026 годах могут составить почти 300 млн руб. Как отметил директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, проект позволит обеспечить межсезонное накопление минеральных удобрений, а также внедрить в крае новые агротехнологий.

Уточняется, что такой центр станет первым в Сибири.

Общая мощность единовременного хранения «Фосагро-регионы» – 800 тыс. тонн, сообщается на сайте компании. Организация объединяет 11 региональных компаний, которые занимаются поставкой минеральных удобрений и агрохимической продукцией.

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Александр Киселев