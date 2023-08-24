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ФНС подала иск о банкротстве красносулинского предприятия «ЮжСталь»

Межрайонная инспекция ФНС Ростовской области подала в суд иск о банкротстве донского предприятия ООО «ЮжСталь». Соответствующая информация опубликована в картотеке Ростовского арбитражного суда. Размер долговых обязательств предприятия не указан. Суд пока не принял иск к рассмотрению.

Как сообщалось ранее, предприятие, расположенное в Красносулинском районе Ростовской области, планировало реализовать проект модернизации производства стоимостью 4,5 млрд руб. Объем выпуска продукции должен был увеличиться до 720 тыс. т литой заготовки в год. На предприятии планировали заменить старые электродуговые печи на современные аналоги высокопроизводительной конструкции.

По данным правительства региона, инвестпроект должен был завершиться в третьем квартале 2022 года. Также планировалось расширение рабочего штата со 164 до 667 рабочих мест.

В 2022 году «Интерфакс» писал, что предприятие успело освоить 1,5 млрд руб. в рамках реконструкции. Однако, в декабре прошлого года проектная документация получила отрицательное заключение Главгосэкспертизы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮжСталь» основано в 2011 году в Красносулинском районе Ростовской области. Предприятие специализируется на производстве стали в слитках. Генеральным директором компании является Ширин Аббасов. Учредителем компании является московское ООО «Юг-Инвест». В 2022 году убытки предприятия составили 352,7 тыс. руб.

Анастасия Назарова

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