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Проект модернизации донского предприятия «ЮжСталь» за 4,5 млрд рублей не прошел госэкспертизу

Проектная документация по реконструкции предприятия «ЮжСталь» за 4,5 млрд руб. получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Соответствующая информация содержится в реестре на сайте ведомства.

Согласно документам, проект предусматривал модернизацию комплекса по производству 720 тыс. т литой заготовки в год. Причины отрицательного заключения не уточняются. По данным правительства Ростовской области, инвестпроект должен был завершиться в третьем квартале 2022 года. Количество рабочих мест на предприятии должно было увеличиться со 164 до 667.

В рамках работ планировалось заменить две существующих устаревших электродуговых печи на современные аналоги высокопроизводительной конструкции. Также инвестор собирался установить современные агрегаты внепечной обработки стали типа «печь-ковш» и обновить существующую сортовую пятиручьевую машину непрерывного литья.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮжСталь» основано в 2011 году в Красносулинском районе Ростовской области. Предприятие специализируется на производстве стали в слитках. Генеральным директором компании является Ширин Аббасов. Учредителем компании является московское ООО «Юг-Инвест». В 2021 году убытки предприятия составили 45 млн руб.

В компании ООО «ЮжСталь» не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ-Юг» о ходе реконструкции.

Анастасия Назарова

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