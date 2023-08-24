ЦБ: во втором квартале мошенники похитили у клиентов банков 3,62 млрд рублей

Во втором квартале 2023 года банки зафиксировали 279,7 тыс. мошеннических операций. В период с апреля по июнь у клиентов было похищено 3,62 млрд руб. В то же время банкам удалось отразить 6,5 млн атак и сохранить на счетах клиентов 911 млрд руб., следует из отчетности Банка России.

Согласно отчету регулятора, за второй квартал размер ущерба по операциям без согласия клиентов банков сократился на 6% относительно среднего значения предшествующих четырех кварталов. При этом количество мошеннических операций увеличилось на 28,5%.

Банк России отмечает, что во втором квартале выросла активность телефонных мошенников. Наиболее распространенными методами остаются звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков. Из отчета следует, что регулятор заблокировал 276,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана клиентов банков.

Кроме того, Банк России выявил 8056 «сомнительных интернет-ресурсов» и передал информацию о них в Генпрокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки. Число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечается в обзоре.

В июне регулятор сообщал, что мошенники только за первые три месяца 2023 года смогли похитить у россиян с помощью различных преступных схем более 4,5 млрд руб., а число совершенных злоумышленниками незаконных операций составило более 250 тыс. руб. При этом за тот же период российские банки отразили почти 3 млн хакерских атак, предотвратив попытку хищения 700 млрд руб. у своих клиентов.

Подробнее о том, за счет чего в банковской сфере выросло число кибератак, — в материале «Ъ FM» «Системы защиты пропускают нападение».

Милена Костерева