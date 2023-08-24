Законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством прошел первое чтение

Законодательное собрание Пермского края в первом чтении приняло законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством. Этот проект был внесен в краевой парламент в мае губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планировалось что с 1 января 2024 года на неопределенный срок краевым органам власти будут переданы полномочия в сфере образования, градостроительной деятельности, торговли и рекламы, обращения с отходами, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также погребения и похоронного дела.

Однако на заседании заксобрания замруководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян заявила, что при доработке законопроекта ко второму чтению количество передаваемых полномочий сократится. Региональные власти отказались от планов забрать на краевой уровень полномочия в сфере распоряжения земельными участками, утверждения схем размещения НТО и наружной рекламы, а также похоронного дела. Поправки к законопроекту принимаются до 6 сентября.