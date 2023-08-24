Максима Каца заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (внесен в реестр иностранных агентов) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По версии следствия, он выложил в своем канале на YouTube видео с ложной информацией о событиях в украинской Буче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кац (иноагент)

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Максим Кац (иноагент)

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Ему также запрещено администрировать ресурсы в интернете в течении четырех лет. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания осужденного в РФ или экстрадиции. Прокурор попросил приговорить Каца к 10 годам колонии, а также запретить ему администрировать сайты в течение пяти лет.

Максим Кац был заместителем главы избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального во время кампании 2013 года по выборам мэра Москвы (штабы Алексея Навального признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены). После ввода войск России на территорию Украины уехал из страны. Внесен в украинскую базу «Миротворец» за пропаганду «российско-фашистского нацизма и шовинизма» и «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».