Nvidia получила рекордную квартальную выручку $13,5 млрд

Американская технологическая компания Nvidia опубликовала квартальную отчетность с рекордно высокими показателями. Выручка компании во втором квартале составила $13,5 млрд. Это на 88% больше, чем в первом квартале, и на 101% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рекордной оказалась и выручка подразделения дата-центров — $10,32 млрд. Это на 141% больше, чем в первом квартале, и на 171% больше, чем годом ранее.

Доход на разводненную акцию в соответствии со стандартами GAAP вырос на 854% в годовом исчислении и составил $2,48. Все эти показатели, как сообщает Reuters, намного превысили ожидания аналитиков отрасли производства микропроцессоров и свидетельствуют о том, что бум, связанный с развитием технологий искусственного интеллекта, продолжает укреплять позиции производителей микропроцессоров. В своей отчетности Nvidia сообщила о том, что намерена выкупить дополнительно акции на $25 млрд. За этот год стоимость акций компании уже выросла втрое, и Nvidia стала первым производителем микропроцессоров, рыночная стоимость которого превысила $1 трлн.

Стоимость акций Nvidia на бирже Nasdaq после публикации квартальной отчетности выросла на 6,57%. Кроме того, отчетность Nvidia способствовала росту акций и других технологических компаний, связанных с областью ИИ. Так, акции Microsoft в ходе электронных торгов подросли на 1,6%, Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) — на 2,33%, Palantir Technologies — на 4,6%.

Алена Миклашевская