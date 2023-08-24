Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Макрон заявил, что поговорит с Путиным, когда «это будет полезно»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».

«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным»,— сказал господин Макрон журналу Le Point.

«Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезно»,— сказал он в ответ на вопрос, разорван ли его контакт с Владимиром Путиным.

В последний раз о разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона сообщалось 11 сентября 2022 года. Тогда господин Макрон призвал Владимира Путина остановить боевые действия на Украине.

В октябре Кремль заявлял, что контакты президентов сокращены, поскольку Франция не прислушивается к российской позиции. В январе в Кремле говорили, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон поддерживают контакты, но диалог между ними поставлен на паузу. В том же месяце господин Макрон заявил, что продолжит говорить с российскими властями, несмотря на критику такой политики. В июне Эмманюэль Макрон заявил, что ответит на звонок Владимира Путина, но не собирается звонить ему первым.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...