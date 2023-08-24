Макрон заявил, что поговорит с Путиным, когда «это будет полезно»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».

«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным»,— сказал господин Макрон журналу Le Point.

«Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезно»,— сказал он в ответ на вопрос, разорван ли его контакт с Владимиром Путиным.

В последний раз о разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона сообщалось 11 сентября 2022 года. Тогда господин Макрон призвал Владимира Путина остановить боевые действия на Украине.

В октябре Кремль заявлял, что контакты президентов сокращены, поскольку Франция не прислушивается к российской позиции. В январе в Кремле говорили, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон поддерживают контакты, но диалог между ними поставлен на паузу. В том же месяце господин Макрон заявил, что продолжит говорить с российскими властями, несмотря на критику такой политики. В июне Эмманюэль Макрон заявил, что ответит на звонок Владимира Путина, но не собирается звонить ему первым.

Олеся Павленко