Миллиард на воздух

Правительство Санкт-Петербурга потратит 900 млн рублей на модернизацию автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха города. В течение трех лет планируется закупить у ООО «Невалайн» 25 автоматических станций. Прежние станции мониторинга материально и морально устарели. В последние три года уровень загрязнения воздуха в городе является повышенным, в то время как с 2018 по 2020 год загрязненность оценивалась как низкая. Главным фактором загрязненности являются автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2001-го по 2005-й уровень загрязнения воздуха характеризовался как «очень высокий», затем на протяжении десяти лет — с 2006 по 2015 год — уровень загрязнения воздуха в Петербурге был высоким, а в 2016-м, 2017-м, 2021-м и 2022-м — повышенным

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ С 2001-го по 2005-й уровень загрязнения воздуха характеризовался как «очень высокий», затем на протяжении десяти лет — с 2006 по 2015 год — уровень загрязнения воздуха в Петербурге был высоким, а в 2016-м, 2017-м, 2021-м и 2022-м — повышенным

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте администрации Петербурга, в 2023 году власти города закупят еще девять автоматических станций и потратят на это около 300 млн рублей. В 2024 и 2025 годах будет выделено еще по 300 млн рублей на покупку восьми станций каждый год. Стоимость одной автоматической станции оценивается в 32–35 млн рублей. В этом году конкурс на поставку систем мониторинга выиграла компания «Невалайн», которая занимается их производством в Петербурге.

Согласно информации, предоставленной комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, покупка новых автоматических станций нужна в связи с тем, что действующие уже морально и технически истощились, поэтому их необходимо заменить. Помимо этого, новые станции будут измерять большее количество загрязняющих веществ в воздухе.

На данный момент в Петербурге функционирует 25 автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, однако все они могут измерять только 5–6 параметров загрязнения воздуха. Новые станции должны повысить это число до 21–27.

Как отмечают в комитете по природопользованию, если взглянуть на статистику наблюдений за уровнем загрязнения воздуха в городе ФГБУ «Северо-Западное УМС», то можно увидеть, что за последние 22 года этот показатель был низким только три года: в 2018–2020 годах. На протяжении десяти лет уровень загрязнения воздуха был высоким (с 2006 по 2015 год), с 2001-го по 2005-й он был очень высоким, а в 2016-м, 2017-м, 2021-м и 2022-м — повышенным.

К загрязнению воздуха в Петербурге приводит концентрация выбросов формальдегида, озона, аммиака и диоксида азота. Их содержание спровоцировано автомобильным и водным транспортом, предприятиями теплоэнергетики и промышленностью, расположенной в непосредственной близости к городу в Ленинградской области.

Главным фактором загрязнения воздуха являются именно автомобили, так как их количество растет на протяжении последних тридцати лет. Поэтому этот показатель не будет улучшаться в обозримом будущем и в текущем году уровень загрязнения также обещает расти, уверен руководитель экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.

Как сообщили в комитете по природопользованию, для решения проблемы загрязненности воздуха администрация Петербурга принимает меры, основанные на «Плане действий по реализации "Основ государственной политики в области экологического развития"» РФ до 2030 года. В рамках этого плана в городе ожидается поэтапное сокращение вредных выбросов, постепенный отказ от угля и мазута в качестве топлива, а также развитие дорожно-транспортной системы. В частности, правительство обещает расширить использование общественного транспорта и использовать экологичный транспорт для сокращения выбросов от автомобилей.

Однако не со всеми экологическими вызовами город может справиться. Одной из главных проблем Петербурга является перенаселение, считает господин Шевчук. «Машин и жителей явно больше, чем город может выдержать. Из-за этого очистные сооружения работают на пределе. Например, пока "Водоканал" справляется с очисткой, но вода в любой момент может испортиться»,— заявил эксперт.

Полина Кузнецова