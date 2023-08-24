Автозавод считать, не пересчитать

Депутаты заксобрания обсудили перспективы градостроительного развития нижегородской агломерации. До конца года в Нижнем Новгороде планируется разыграть на торгах пять площадок под комплексное развитие территорий (КРТ) с потенциалом 445 тыс. кв. м жилья. Однако в необходимости масштабной реновации Автозаводского района в минграде усомнились. По прогнозам министерства, если ветхий и аварийный фонд заместить новостройками, их жителям потребуется дополнительно 80 тыс. рабочих мест, которых в районе просто нет. В правительстве пока согласованы 11 мастер-планов развития территорий, а градостроительный потенциал многоквартирного жилья в ближайшие несколько лет увеличится в полтора раза, прогнозируют власти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по градостроительной деятельности обсудил перспективы проектов КРТ в нижегородской агломерации. Заместитель губернатора Сергей Морозов заметил, что точечная застройка уходит в прошлое, как и проекты по договорам развития застроенных территорий, и КРТ станет драйвером жилищного развития. «У нас уже 11 мастер-планов согласованы. Приняты решения о реализации проектов застройки территорий одновременно с возведением социальных объектов за счет средств инвесторов. Такой практики в Нижегородской области прежде не было. Мы ждем, что первые проекты будут запущены в ближайшее время», — подчеркнул господин Морозов.

Впрочем, запустить механизм КРТ чиновники областного правительства обещали еще в начале 2022 года. Однако первый аукцион был проведен в июне этого года: право развития в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева по стартовой цене 2,5 млн руб. выиграл спецзастройщик «Новый город» из Твери. За десять лет ему предстоит перестроить территорию площадью 1,84 га со старым фондом в новый современный квартал.

Министр градостроительного развития и агломераций Марина Ракова с сожалением отметила, что нижегородские застройщики не вышли на этот аукцион (заявки местных организаций «Бурнаковка», «Волгаинвестгрупп» и «Заря» допущены не были). Сейчас минградразвития выставило на аукцион вторую территорию Ленинского района в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов. До конца года министерство планирует разыграть на торгах пять проектов КРТ с общей площадью 45,6 га и потенциалом жилой застройки 443 тыс. кв. м — это улицы Добролюбова, Белинского, Самочкина, Большие Овраги и Янки Купалы. Общая начальная стоимость прав развития площадок оценивается в 85,7 млн руб.

Однако при расчетах параметров будущих проектов в минградразвития столкнулись с перспективой нехватки рабочих мест для будущих жильцов новых многоэтажек. Марина Ракова обрисовала проблему на примере крупнейшего в Нижнем Новгороде Автозаводского района с населением около 300 тыс. человек. В районе много ветхого и аварийного фонда, который надо ликвидировать и строить на его месте новое жилье. «При тех подходах, которые мы применяем, очень серьезно меняется качество среды по плотности и типологии застройки. У нас появятся новые жители, но мы совершенно не говорим о предложениях работы для них. По расчетам Автозаводскому району не хватает 80 тыс. дополнительных рабочих мест, чтобы жители построенных по КРТ многоэтажек не мигрировали, не ездили на работу в другие части города. Иначе возникает дополнительная нагрузка на транспортную сеть, а людям надо трудиться недалеко от дома», — пояснила Марина Ракова свое желание посоветоваться с депутатами по этому поводу.

Сергей Морозов это желание сразу пресек, заметив, что для этого создан Институт развития агломерации Нижегородской области, который должен просчитывать параметры проектов КРТ, и по идее власти должны не задавать вопросы законодателю, а отвечать на них. «В первую очередь задача комплексного развития территорий — это реновация ветхого и аварийного жилья. Вне зависимости от наличия рабочих мест мы будем искать территории с таким жильем, которые инвестиционно востребованы, чтобы опережающими темпами за счет частных средств создавать комфортные и безопасные условия для жизни горожан. Некие температурные карты в части трудовой миграции и обеспеченности рабочими местами, конечно, нужно просчитывать. Ставьте задачи Институту», — посоветовал заместитель губернатора курируемому министру. Председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков предложил подключить к расчетам региональные министерства промышленности и транспорта. «Автозавод — это огромнейшая площадка с энергетикой в шаговой доступности. Мы же инвесторов не в Тмутаракань направляем, где рабочей силы нет. Надо их подтаскивать туда, где есть сети, ТЭЦ», — попросил за свой район депутат Солдатенков. Председатель градостроительного комитета Василий Суханов для правильных расчетов и верного проектирования посоветовал подключить МБУ НижегородгражданНИИпроект. Пока это учреждение, в основном, занимается проектированием территорий благоустройства, но депутаты сочли, что оно будет полезным в расчетах и по жилой застройке.

Сергей Морозов отметил, что реализация проектов КРТ также призвана повысить конкуренцию на рынке жилья и сделать квартиры доступнее для покупателей. Масштабная застройка призвана разогнать и темпы расселения ветхого и аварийного жилья. «Сейчас идет активная подготовка к очередному этапу расселения домов, признанных аварийными с 2017 года. Параметры программы сильно изменились с точки зрения финансирования федерального бюджета, это связано с ограничениями бюджетной политики. Поэтому строительство многоквартирных домов под расселение и приобретение жилья на первичном рынке имеют превалирующее значение», — рассказал Сергей Морозов. При этом, как ранее сообщал „Ъ“, региональный совет по земельным и имущественным отношениям до недавних пор в основном отказывал администрации Нижнего Новгорода в выделении площадок под строительство новых МКД для расселения жителей аварийного фонда. Лишь последние десять заявок города были предварительно одобрены с условием, если предоставление земельных участков также согласует региональный градостроительный штаб — то есть решать вопрос с землей будет сам Сергей Морозов как председатель этого штаба.

Роман Рыскаль