Даче Сталина ищут нового владельца

Бывшую дачу Сталина выставили на продажу, речь идет об усадьбе «Липки», которая находится в подмосковных Мытищах. Бывший глава СССР переехал туда в 1930-х годах, после смерти супруги Надежды Аллилуевой. Торги будет проводить госкомпания «Дом.РФ» — именно ей правительственная комиссия по развитию жилищного строительства передала актив под управление, пишут «Ведомости». Общая площадь строений комплекса — около 4 тыс. кв. м, в лот также входит сам земельный участок, около 40 га. Последние 20 лет усадьба пустует. С подробностями — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Господский дом с мезонином в неоклассическом стиле и огромная территория достанутся тому, кто будет готов заплатить, по мнению экспертов, около 0,5 млрд руб. Стартовая стоимость объекта официально пока не определена.

Имение появилось еще в XIX веке, его первым владельцем был купец и городской голова Москвы Александр Алексеев. Новый дом, который сейчас и продают, построил в начале XX века архитектор Иван Жолтовский. После Октябрьской революции комплекс национализировали и отдали под интернат.

Лот относится к категории земель особо охраняемых, что может повлиять на его привлекательность. Однако даже в этом случае ограничений не так уж и много — новому владельцу всего лишь нельзя будет строить новые объекты на участке, отметил глава представительства компании «Омега-Инвест» Алексей Могила:

«Сейчас есть определенное направление, когда бизнесмены покупают такого рода объекты и восстанавливают их историческую функцию, приобретают усадьбы, какие-то старинные дома. Ведь это тоже объект для посещения туристов, дополнительный источник дохода, тем более для содержания таких зданий нужны деньги. С другой стороны, сейчас на руках у населения есть большое количество денег.

Так что такой актив могут приобрести именно для себя и использовать в качестве дома для проживания своей семьи, без дальнейшей социальной функции. И это тоже будет фишка: ничего себе, тут Сталин жил».

Личной дачей Иосифа Сталина усадьба стала в 1932 году. Он переехал туда из резиденции в нынешнем Одинцовском районе после смерти жены, но жил в «Липках» только два года, до 1934-го, пока достраивалась его дача в Кунцево.

После смерти генсека имением пользовались высокопоставленные чиновники, в 2004 году его закрыли на реконструкцию. Но, судя по фотографиям, активные ремонтные работы так и не начались. Поэтому, подчеркивают эксперты, новому владельцу придется потратить значительную сумму на реставрацию усадьбы.

Состоятельных покупателей такой объект может заинтересовать, и длительность ремонтных работ на это вряд ли повлияет, считает владелец компании AIM Илья Менжунов:

«Дачу будут покупать как некий формат трофейной недвижимости. Если же дальше это нужно превратить в какой-то некий проект девелопмента, то нужно креативить. Между тем, если этот объект приобретать заведомо для себя, то он не будет обладать большой ликвидностью».

Между тем в 3 км от усадьбы генсека находится коттеджный поселок «Новые Вешки». Дома там, судя по базе ЦИАН, стоят в среднем 80-90 млн руб. Не исключено, что объект в «Липках» купит какой-то девелопер для создания нового проекта малоэтажной застройки.

Сама же дача Сталина может стать архитектурной исторической памятником нового поселения, заметил член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«Они там будут пытаться построить малоэтажную недвижимость. По опыту предыдущих подобных проектов для этого приобретаются объекты на больших земельных участках, а дальше идет их размежевание. Затем возможна продажа этих лотов в нарезку, либо развитие коттеджного поселка. Это нормальная история, которая как раз неоднократно была в подобных кейсах реализована».

Торги по продаже дачи Сталина запланированы на конец 2023 года. Однако эксперты подчеркивают, что найти инвестора на исторический лот не всегда удается, например, Екатерининский дворец в Лефортове так и не смогли продать. В итоге объект вернулся Минобороны.

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Светлана Белова, Яна Загоровская