Особняк.РФ

Госкорпорация «Дом.РФ» пытается установить право федеральных властей на памятник архитектуры — дом Перовских на Новой Басманной в центре Москвы. Процедура могла потребоваться из-за неузаконенной реконструкции здания, где размещался банк «Огни Москвы». Объект можно приспособить под офис или отель, но круг инвесторов ограничит охранный статус здания и необходимость вложить в проект более 400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org / NVO Фото: wikipedia.org / NVO

«Дом.РФ» обратилась с иском к департаменту городского имущества Москвы (ДГИ) для признания права собственности федеральных властей на реконструированное здание по адресу Новая Басманная улица, 27, строение 1. Это следует из картотеки дел. Заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 24 мая.

Здание на Новой Басманной — дом Перовских, объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1819 году на существовавшем ранее фундаменте. В советское время здесь были жилые квартиры и продуктовый магазин. В историю современной России здание вошло как центральный офис банка «Огни Москвы», у которого ЦБ отозвал лицензию в мае 2014 года. Совладельцем и президентом банка была Мария Росляк, дочь бывшего первого заместителя мэра Москвы Юрия Росляка, курировавшего экономический блок. Мария Росляк была признана банкротом в 2017 году.

В «Дом.РФ» пояснили “Ъ”, что госкорпорация выступает агентом РФ в отношении объекта, который был передан в измененных объемно-планировочных характеристиках. Иск инициирован для признания права собственности на здание с учетом его фактического состояния. В ДГИ уточнили, что права города не нарушены, а в суд разбирательство направлено на устранение несоответствия сведений в ЕГРН и документах технической инвентаризации. После объект планируется продать на торгах, добавили в «Дом.РФ».

Исходя из судебной практики с участием АО «Дом.РФ», адвокат Forward Legal Евгений Зубков считает, что в отношении объекта на Новой Басманной, вероятно, была проведена неузаконенная реконструкция. Это, по его словам, могло привести к расхождению между фактической площадью объекта и параметрами, указанными в официальных документах. Расхождения грозят потенциальному покупателю сложностями в регистрации права собственности, поэтому должны быть устранены до торгов, поясняет юрист. Как рассказывает господин Зубков, устранить расхождения можно только через суд, который назначит экспертизу для оценки реконструкции. Если суд ее узаконит, препятствий для продажи не будет, указывает он.

Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин говорит о высокой культурной и художественной ценности дома Перовских, отмечая, что усадьба связана с именами многих известных деятелей. По его словам, речь идет о редком для Москвы примере деревянного здания, территория которого сохранилась в исторических габаритах. О реконструкции в этом объекте представителям «Архнадзора» неизвестно. В «Дом.РФ» добавили, что за будущим собственником планируется закрепить обязательство провести работы по сохранению памятника. Советник гендиректора Российского аукционного дома Наталья Круглова говорит, что охранный статус объекта не позволит увеличить площадь здания и предполагает дополнительные затраты на реконструкцию — около 60 тыс. руб. на 1 кв. м. «Ликвидность объекта средняя, продать его будет непросто»,— предупреждает эксперт.

Сейчас площадь дома Перовских — 1,49 тыс. кв. м. Директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов считает, что покупателю здание может быть интересно по цене 230–270 млн руб. Еще 100–200 млн руб. потребуется вложить в реконструкцию — в зависимости от масштаба проекта, добавил директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Старший директор Commonwealth Partnership Анна Сорокина считает, что здание можно использовать для размещения представительского офиса, клубного пространства для делового сообщества или бутик-отеля. Но, отмечает она, инвесторы сейчас действуют крайне осторожно и продать объект можно, только если у покупателя будет вся информация о здании.

Александра Мерцалова