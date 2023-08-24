В Екатеринбургском зоопарке реконструировали вольер для слонихи

Обновленный зимний вольер для слонихи Даши открыли в Екатеринбургском зоопарке, сообщили в администрации города. Общая площадь летней и зимней части вольера составляет 533 кв. м. Это на 113 кв. м. больше стандарта содержания слонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

В новом вольере выделена игровая зона, оформленная художественными декорациями и «деревом» баньяном. Элементы композиции выполнены в технологиях полимербетона, их общая высота – 6,5 метров. Пол снабжен системой подогрева и абразивным покрытием с добавлением песка, чтобы имитировать природные условия, при которых ороговевший слой эпидермиса на ногах слона стачивается естественным образом. Также обновилась аудиодорожка, играющая в павильоне. По словам работников зоопарка, слониха любит слушать классическую музыку.

Слониха Даша родилась в городе Лаос в 1980 году. Будучи слоненком, она выступала в театре «Уголок дедушки Дурова», а в августе 2007 года переехала в Екатеринбургский зоопарк. Организовал это мероприятие хоккеист Павел Дацюк.

Напомним, год назад в Екатеринбургском зоопарке открыли новый вольер для белых медведей. В нем обитают две медведицы Хатанга и Айна. Общая площадь обновленного вольера составила около 700 кв. м., что почти в 2,5 раза больше предыдущего.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте