В Грузии стартовали учения стран—членов НАТО и партнеров «Проворный дух 2023»

3,6 тыс. военнослужащих из 22 государств—членов НАТО и партнеров Североатлантического блока принимают участие в масштабных военных учениях на территории Грузии Agile Spirit («Проворный дух») 2023. Об этом сегодня, 23 августа, сообщило Министерство обороны Грузии. Учения продлятся до 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mod.gov.ge Фото: mod.gov.ge

Agile Spirit проводится в южнокавказской стране уже в одиннадцатый раз, но учения, официально стартовавшие на текущей неделе, во многом уникальны по масштабу и охвату территории. Они впервые проводятся на территории как восточной, так и западной Грузии. Кроме того, часть задач будет отрабатываться в акватории грузинского порта Поти совместно с береговой охраной Грузии.

В Agile Spirit 2023 года впервые участвует сводная бригада Литвы, Польши и Украины (LITPOLUKR Brigade), а также многонациональный батальон военной полиции НАТО (MNMPBAT NATO).

Среди участников: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония.

США направили для участия в маневрах более тысячи военнослужащих. С американской стороны в учениях участвуют 173-я воздушно-десантная бригада, 12-я боевая авиационная бригада, боевое подразделение 48-й пехотной бригады, 54-я бригада поддержки Сил безопасности, 122-й отряд тактического обеспечения под общим командованием группы офицеров Сил специального назначения США в Европе.

Сценарий учений — имитация вторжения условного противника на территорию Турции. Запланированы полевые учения с боевой стрельбой, совместные операции спецназа и военных медиков.

По информации Министерства обороны Грузии, учения Agile Spirit 2023 направлены на повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, союзниками и силами партнеров на тактическом уровне, улучшение и усиление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.

Сегодня, 23 августа, учения начались с десантирования ста военнослужащих 173-й бригады C вооруженных сил США в Европе на бывший российский военный аэродром Вазиани (в пригороде Тбилиси), где сейчас расположен Совместный центр учебы и оценки НАТО-Грузия.

Во вторник на территории центра состоялась торжественная церемония открытия. Участников учений, выстроенных «коробками» на военном аэродроме, приветствовал командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили.

Георгий Двали, Тбилиси