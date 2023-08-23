В Грузии стартовали учения стран—членов НАТО и партнеров «Проворный дух 2023»

3,6 тыс. военнослужащих из 22 государств—членов НАТО и партнеров Североатлантического блока принимают участие в масштабных военных учениях на территории Грузии Agile Spirit («Проворный дух») 2023. Об этом сегодня, 23 августа, сообщило Министерство обороны Грузии. Учения продлятся до 13 сентября.
Фото: mod.gov.ge
Agile Spirit проводится в южнокавказской стране уже в одиннадцатый раз, но учения, официально стартовавшие на текущей неделе, во многом уникальны по масштабу и охвату территории. Они впервые проводятся на территории как восточной, так и западной Грузии. Кроме того, часть задач будет отрабатываться в акватории грузинского порта Поти совместно с береговой охраной Грузии.
В Agile Spirit 2023 года впервые участвует сводная бригада Литвы, Польши и Украины (LITPOLUKR Brigade), а также многонациональный батальон военной полиции НАТО (MNMPBAT NATO).
Среди участников: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония.
США направили для участия в маневрах более тысячи военнослужащих. С американской стороны в учениях участвуют 173-я воздушно-десантная бригада, 12-я боевая авиационная бригада, боевое подразделение 48-й пехотной бригады, 54-я бригада поддержки Сил безопасности, 122-й отряд тактического обеспечения под общим командованием группы офицеров Сил специального назначения США в Европе.
Сценарий учений — имитация вторжения условного противника на территорию Турции. Запланированы полевые учения с боевой стрельбой, совместные операции спецназа и военных медиков.
По информации Министерства обороны Грузии, учения Agile Spirit 2023 направлены на повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, союзниками и силами партнеров на тактическом уровне, улучшение и усиление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.
Сегодня, 23 августа, учения начались с десантирования ста военнослужащих 173-й бригады C вооруженных сил США в Европе на бывший российский военный аэродром Вазиани (в пригороде Тбилиси), где сейчас расположен Совместный центр учебы и оценки НАТО-Грузия.
Во вторник на территории центра состоялась торжественная церемония открытия. Участников учений, выстроенных «коробками» на военном аэродроме, приветствовал командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили.