Балицкий: Путин одобрил программу развития Запорожской области на 10 лет

Президент России Владимир Путин одобрил программу развития Запорожской области на 10 лет. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с президентом в ночь на 23 августа в Кремле, где были представлены некоторые пункты программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий (слева) и Владимир Путин во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ Евгений Балицкий (слева) и Владимир Путин во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

«Подписал документ на кабинет министров — проработать. Соответственно, сейчас мы выверим все детали, которые обсуждали, которые вписываются в конструкцию российского законодательства. Мы понимаем, что необходимо соответствие российскому законодательству»,— сказал господин Балицкий в интервью «РИА Новости».

На встрече с президентом Евгений Балицкий сказал, что программа развития Запорожской области предполагает в том числе «разгосударствление» экономики после завершения специальной военной операции. На сегодняшний день в регионе работают около 20 госкомпаний. Также программа включает стратегию газификации еще 9 районов. Остальные подробности он не привел.

Господин Балицкий отметил, что стратегия развития Запорожской области — основа предвыборной программы. 10 сентября в единый день голосования в подконтрольной России части Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР, ЛНР пройдут выборы в местные законодательные собрания.

Лусине Баласян