Путин встретился с врио главы Запорожской области Евгением Балицким

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Господин Балицкий доложил о подготовке к выборам в Запорожской области.

Владимир Путин положительно оценил работу Евгения Балицкого и его команды. Он отметил, что ситуация в экономике и социальной сфере в регионе стабилизируется. «Я вижу, что вся команда ваша мобилизована — в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать»,— сказал он.

В свою очередь господин Балицкий рассказал президенту о подготовке к выборам в регионе. «Мы сформировали в полном объеме список депутатов законодательного собрания… Весь список, который прилагается, хотел бы вас с ним ознакомить и сказать, что к выборам мы полностью готовы»,— сказал он.

Ранее сегодня Владимир Путин также встретился с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Во время разговора господин Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе и призвал заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в ЛНР одновременно с решением вопросов безопасности.

10 сентября в единый день голосования в подконтрольной России части Запорожской и Херсонской области, а также в ДНР, ЛНР пройдут выборы в местные законодательные собрания. Партиные списки представили только партии, имеющие фракции в парламенте — «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Новые люди».

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