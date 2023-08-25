Будет донор у Ксюши Плехановой!

18 августа на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю трехлетней Ксюши Плехановой из Омска («Полет божьей коровки», Оксана Пашина). У девочки редкое генетическое заболевание: анемия Даймонда — Блекфена. В ее костном мозге не образуются эритроциты, отчего страдает весь организм. Нужна трансплантация костного мозга. Московские врачи готовы помочь, но государство не оплачивает подбор, активацию неродственного донора и доставку трансплантата. У Ксюшиных родителей такой суммы нет. Рады сообщить: нужные средства (893 617 руб.) собраны. Светлана, мама Ксюши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ
Всего с 18 августа 13 875 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Ингушетия», «Пермь», «Чувашия», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 45 детям на 16 693 204 руб.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 139 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 19,476 млрд руб. В 2023 году (на 24 августа) собрано 894 883 740 руб., помощь получили 817 детей. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2022 года Русфонд выиграл президентский грант на организацию поиска доноров костного мозга для 200 больных, в декабре Национальный РДКМ получил грант в конкурсе «Москва — добрый город» на привлечение москвичей в регистр. А в январе 2023 года Русфонд — президентский грант на включение в Национальный РДКМ 15 тыс. добровольцев. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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