Будет донор у Ксюши Плехановой!

18 августа на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю трехлетней Ксюши Плехановой из Омска («Полет божьей коровки», Оксана Пашина). У девочки редкое генетическое заболевание: анемия Даймонда — Блекфена. В ее костном мозге не образуются эритроциты, отчего страдает весь организм. Нужна трансплантация костного мозга. Московские врачи готовы помочь, но государство не оплачивает подбор, активацию неродственного донора и доставку трансплантата. У Ксюшиных родителей такой суммы нет. Рады сообщить: нужные средства (893 617 руб.) собраны. Светлана, мама Ксюши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 18 августа 13 875 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Ингушетия», «Пермь», «Чувашия», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 45 детям на 16 693 204 руб.