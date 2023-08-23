LinkedIn для шпиона

Китайский шпион, называвший себя Робином Чжаном, через LinkedIn пытался вербовать тысячи британских госслужащих и ученых. По данным The Times, он работал под разными псевдонимами и действовал довольно грубыми методами, полагаясь скорее на количество запросов, чем на проработанную легенду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Британская газета The Times провела собственное расследование и обнаружила в профессиональной соцсети LinkedIn китайского шпиона под именем Робин Чжан. По данным газеты, он предлагал тысячам британских госслужащих и ученых деньги и выгодные контракты в обмен на государственные секреты. Как пишет The Times, по мнению британских спецслужб, Чжан — сотрудник Министерства государственной безопасности Китая. Спецслужбы знают его настоящее имя, но не могут его разглашать.

В LinkedIn Чжан создавал аккаунты под разными именами, а также страницы выдуманных охранных компаний из Шанхая. Чаще всего он представлялся сотрудником шанхайской охранной компании Hujie Security Services. Сообщается, что Чжан занимался вербовкой через LinkedIn как минимум пять лет. Он сам все это время, видимо, находился в Китае.

Среди других псевдонимов шпиона — Эрик Чен Иси, Робин Цао, Линкольн Лам, Джон Ли и Эрик Ким. В аккаунтах использовались фотографии из профилей реальных людей или же из фотобанков. По данным газеты, Чжан работает до сих пор, хотя многие из используемых аккаунтов были удалены после того, как LinkedIn начала борьбу с фейковыми аккаунтами.

Чжан писал госслужащим, в том числе работникам спецслужб, а также ученым, имеющим доступ к секретной или коммерческой конфиденциальной информации. Обычно это были британцы, но иногда и иностранцы. За данные о сотрудниках спецслужб он предлагал £6−8 тыс., а за сведения о системе контртеррористической безопасности Великобритании еще большие суммы. В некоторых случаях он предлагал выгодные контракты, а ученым — оплату поездки в Китай для участия там в конференциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робин Чжан, он же Эрик Чен Иси, Робин Цао, Линкольн Лам, Джон Ли и Эрик Ким

Фото: из личного архива Робина Чжана Робин Чжан, он же Эрик Чен Иси, Робин Цао, Линкольн Лам, Джон Ли и Эрик Ким

Фото: из личного архива Робина Чжана

Как пишет The Times, методы Чжана были весьма грубыми, но ему удавалось получать информацию за счет того, что он обращался с предложениями к тысячам пользователей LinkedIn.

Хотя многие игнорировали его предложения, некоторые даже не проверяли, существует ли охранная компания, от имени которой он выступал.

Кроме того, сначала он обычно просил прислать за плату совершенно безобидные документы и данные и лишь постепенно переходил к секретной информации.

Один из пользователей, к которым Чжан обращался за информацией, сказал, что тот показался ему «непрофессиональным и напористым», «предлагая деньги за конфиденциальную информацию об отношениях Великобритании с моей страной». Филип Ингрэм, бывший полковник с опытом работы в контрразведке, рассказал The Times, что пять лет назад ему написал Чжан. Он хотел получить отчет о британских контртеррористических сетях, что показалось господину Ингрэму подозрительным, тем более что он не смог найти информацию о компании, которую представлял Чжан. Так что он довольно быстро прекратил контакты с китайцем.

По мнению Чарли Партона, бывшего британского дипломата, два десятилетия работавшего в Китае, метод работы Чжана можно сравнить с рыболовной сетью. «Допустим у Министерства госбезопасности есть миллионы потенциальных целей. Использование LinkedIn снижает их число до 50 тыс. Вы рассылаете сообщения 5 тыс. и смотрите, кто клюнет, так у вас есть 500 контактов. С минимальными усилиями вы пришли к приемлемому количеству и начинаете действовать в отношении тех, кто кажется вам наиболее полезным»,— считает он.

Британский министр по вопросам безопасности Том Тугендхат уже выступил с предупреждением, что китайские шпионы используют LinkedIn для вербовки граждан Великобритании. «Осторожными нужно быть не только госслужащим, но и бизнесу, у которого есть конфиденциальная коммерческая информация, а также ученым и исследователям»,— заявил он.

Яна Рождественская