На продление выставки «Оружие Победы» и создание музея СВО направят почти 60 млн рублей

Краевой бюджет выделит 59,8 млн руб. для продления работы выставки «Оружие Победы» и создания нового павильона «Музей СВО». Это предусматривает законопроект о корректировке краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Средства получит АНО «Пермский НОЦ мирового уровня “Рациональное недропользование”». Как указано в законопроекте, деньги направят «на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием выставки-форума “Мы защищаем свой родной дом”», в рамках которой работают выставка «Музей Победы» и откроется музей СВО.

Выставка «Оружие Победы» открылась на заводе Шпагина 10 июня. Экспозиция посвящена предприятиям оборонно-промышленного комплекса Прикамья и их продукции. В июле вице-премьер Пермского края Алексей Чибисов посетовал на немногочисленность жителей муниципалитетов, посетивших пермскую выставку «Оружие Победы». По словам господина Чибисова, выставку посетили более 20 тыс. человек, но большая часть из них — пермяки. Из других муниципалитетов Прикамья на выставку приехали всего 148 человек.