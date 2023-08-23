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Коммерсантъ FM
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Дептранс Москвы будет отправлять на спецстоянку брошенные самокаты и велосипеды

Брошенные на улицах арендные и личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку. Забрать технику смогут ее владельцы по документам на собственность. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

В дептрансе отметили, что «разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды» мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, а также создают угрозу аварий и травм. «Будем бороться с этой проблемой простым и эффективным способом — брошенная "как попало" техника будет отправляться на спецстоянку», — сказано в сообщении ведомства.

В дептрансе отметили, что арендный транспорт должен был припаркован только на парковках, указанных сервисом аренды, а личный не должен мешать другим участникам дорожного движения.

Изымать личные и арендные самокаты и велосипеды будет «Московский паркинг», контролировать соблюдение правил их парковки — ЦОДД. Владельцы или их представители смогут забрать технику со спецстоянок только после предоставления документов на собственность на каждое транспортное средство.

По данным компаний BestDoctor и A2 Research, более 70% россиян боятся электросамокатов. Больше всего их пугает, что водители электросамокатов не соблюдают правила дорожного движения, разгоняются до больших скоростей и передвигаются на них в нетрезвом виде.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Самокаты стали пугающими».

Олеся Павленко

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