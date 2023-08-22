Мугабе умер, но дело его живет

Граждане Зимбабве в среду выберут президента, 210 депутатов нижней палаты и 1878 муниципальных советников. Борьба за пост главы государства развернется между нынешним лидером Эммерсоном Мнангагвой, баллотирующимся от правящей с 1980 года партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ), и оппозиционером Нельсоном Чамисой. По сути, это повторение выборов-2018 — первых после смерти диктатора Роберта Мугабе. Тогда господин Мнангагва победил уже в первом туре. Сейчас второго тура избежать будет сложнее, да и исход гонки отнюдь не предрешен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нельсон Чамиса прибывает на мероприятие, посвященное его предвыборной кампании

Фото: KB Mpofu, Reuters Нельсон Чамиса прибывает на мероприятие, посвященное его предвыборной кампании

Фото: KB Mpofu, Reuters

В избирательной гонке в этот раз участвовали 10 кандидатов — на 13 меньше, чем в 2018 году. Одна из ключевых причин — повышение избирательного залога с $1 тыс. сразу до $20 тыс. Впрочем, реальных претендентов всего двое. И это те же люди, что и на выборах-2018,— действующий президент Эммерсон Мнангагва и 45-летний оппозиционер Нельсон Чамиса.

В 2018 году господину Мнангагве с трудом удалось избежать второго тура: он победил в первом с результатом 50,8% против 44,3% у оппозиционера. При этом раздражение, вызванное задержкой публикации итогов голосования и подозрениями в подтасовках, вылилось в беспорядки, в ходе которых силы безопасности Зимбабве застрелили шесть человек.

Кампания 2018 года проходила на волне оптимизма, поднявшейся после окончания 37-летнего правления престарелого диктатора Роберта Мугабе. Его последователь обещал покончить с экономической изоляцией и повсеместной коррупцией, открыть страну для иностранного бизнеса и провести множество необходимых реформ.

Спустя пять лет многие обещания остаются невыполненными. Все это время граждане страдали от перебоев с водо- и электроснабжением, дефицита продовольствия, топлива и медикаментов. Не удалось остановить и катастрофический рост стоимости жизни. В конце 2020 года инфляция достигла 557% и с тех пор не опускалась ниже двузначных значений. А в июне этого года и вовсе подскочила до 176% в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постеры с кандидатами в президенты

Фото: Siphiwe Sibeko, Reuters Постеры с кандидатами в президенты

Фото: Siphiwe Sibeko, Reuters

Не получилось вернуть доверие населения к зимбабвийскому доллару, хождение которого возобновилось в 2019 году. Только за этот год национальная валюта потеряла более 80% своей стоимости. 75% трансакций по-прежнему приходится на доллар США, которого в стране остро не хватает.

Вопреки обещаниям администрации Мнангагвы не удалось ускорить строительство доступного жилья: сейчас в стране недостает 2 млн жилищных единиц. Неудивительно, что, согласно опросам, 85% зимбабвийцев недовольны своим правительством, а 69% оценивают ситуацию в экономике как «определенно плохую» или «очень плохую».

Власти объясняют экономические проблемы санкциями Великобритании и США, действующими с 2001 года. Но такое объяснение устраивает далеко не всех. Опрос, проведенный в 2021 году Институтом общественного мнения Зимбабве (MPOI) при поддержке Afrobarometer, показал: 65% респондентов видят основную причину кризиса в действиях властей и только 29% — в международных санкциях.

По этой причине зимбабвийские эксперты допускают возможность второго тура выборов. При этом исход борьбы не предрешен. Опросы, проведенные лондонской SABI Strategy в январе—феврале 2023 года, показывали первенство оппозиционера Чамисы (53% против 40%) и его «Гражданской коалиции за перемены» — 52% против 40% у ЗАНУ-ПФ. Согласно весеннему опросу MPOI/Afrobarometer, Нельсон Чамиса с 33% выигрывал у Эммерсона Мнангагвы лишь три процентных пункта, а правящая партия заметно опережала оппозиционный блок (37% против 25%). А июльские опросы MPOI/Afrobarometer уже показывали лидерство президента Мнангагвы — с 35-процентным рейтингом он на восемь процентных пунктов опережал соперника. В полной мере полагаться на опросы не стоит: более четверти избирателей в Зимбабве отказываются называть имя своего кандидата. Однако спад популярности оппозиции очевиден.

Ситуацию можно объяснить рядом факторов. «Гражданская коалиция за перемены», традиционно уделяющая много внимания демократии и правам человека, не смогла сформулировать внятную программу экономических реформ. Как следствие, расширить электоральную базу не удалось. Еще один важный фактор: от голосования по-прежнему отстранена диаспора, преимущественно оппозиционная и политически активная.

В свою очередь, ЗАНУ-ПФ последние годы всячески поддерживала своих основных сторонников — сельское население. В конце 1990-х — начале 2000-х годов сотни тысяч мелких и средних фермеров стали бенефициарами радикальной земельной реформы, по итогам которой у белых фермеров было конфисковано 90 млн га, или 90% земли. Власти много вкладывают в ирригационную инфраструктуру и не скупятся на финансовую и материальную поддержку сельского электората, который получает от правительства льготы, субсидии и кредиты на закупку инвентаря, техники, семян и удобрений.

ЗАНУ-ПФ действительно есть что предъявить избирателю. В 2022/23 сельскохозяйственном году в Зимбабве после длительной засухи был собран рекордный с 1966 года урожай пшеницы. Эксперты указывают не только на благоприятные погодные условия, но и на вклад президентской программы помощи мелким немеханизированным хозяйствам.

Немаловажно и то, что ЗАНУ-ПФ поддерживает хорошие отношения с вождями и старейшинами племен, поэтому сельское население голосует активнее и дисциплинированнее горожан. Отметим, что в сельской местности проживает 61,4% населения Зимбабве.

При этом в любом случае ЗАНУ-ПФ, находящаяся у власти 43 года, просто так расставаться с ней не готова.

Многие представители старшего поколения партийцев, участвовавшие в 1965–1979 годах в партизанской войне за независимость с расистским режимом Яна Смита, убеждены: власть принадлежит им «по праву винтовки». С начала 2000-х годов руководство вооруженных сил неоднократно давало понять, что не желает видеть во главе страны политика, не прошедшего школу национально-освободительной войны. Партия располагает внушительным административным ресурсом — ее функционеры, включая бывших военных, входят в судебные коллегии, избирательные комиссии и руководство силовых структур, а мероприятия ЗАНУ-ПФ получают непропорционально большое освещение на телевидении и в прессе.

Задействован целый набор испытанных методов — произвольная нарезка избирательных округов, точечные популистские инициативы (например, легализация городского самостроя), манипуляции с избирательными списками или отказы в регистрации кандидатов. А 14 июля в стране вступили в силу «патриотические» поправки к уголовному кодексу, фактически поставившие вне закона критику правительства. Митинги оппозиции запрещаются и разгоняются, а сами противники властей постоянно сталкиваются с угрозами или насилием со стороны связанных с правящей партией активистских организаций. В таких условиях достучаться до избирателей — задача нетривиальная.

Алексей Целунов