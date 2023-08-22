Проходите, размещайтесь

Резкое уменьшение активности эмитентов по размещению акций в России после начала военных действий на Украине вызвало критику президента РФ Владимира Путина. Эксперты и участники отмечают объективность проблем, вызванных уходом с торгов нерезидентов и санкционными рисками. Они признают, что способы исправить ситуацию существуют, в том числе путем изменения регулирования и через господдержку инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На состоявшемся 22 августа заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул, что «российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке и необходимо нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов». Он отметил, что с начала года состоялось лишь два IPO, а с начала 2022 года в целом акции разместили только Whoosh, Genetico и CarMoney. Президент добавил, что ЦБ и правительство уже «работают в этой части».

В течение двух лет до начала военных действий, несмотря на пандемию, российские компании активно проводили как IPO, так и SPO.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Refinitiv, за 2020–2021 годы состоялось 42 размещения акций на $15,3 млрд.

Крупнейшие IPO российские компании традиционно проводили на российских и иностранных биржах, причем последние рассматривались как основной источник инвесторов. Например, в ноябре 2020 года Ozon разместил ADR на NASDAQ Global Select Market и Московской бирже, первая была основной площадкой. В апреле 2021 года IPO провел Fix Price, разместивший бумаги на $1,77 млрд на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской бирже.

Опрошенные “Ъ” эксперты подтвердили существование проблемы. С российского рынка ушли иностранные инвесторы, которые были основными покупателями бумаг в ходе IPO, и «аппетит к новым размещениям стал меньше», говорит стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Основным условием для возобновления IPO будет восстановление объемов рынка — эмитентам нужна уверенность, что инвесторов и средств достаточно, уточняет президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Он подчеркивает, что для активизации IPO «нужно прилагать все усилия для обеспечения активности отечественных розничных и институциональных инвесторов и привлечения дружественных нерезидентов».

Отрицательную роль сыграло также отсутствие отчетности и общей статистики, объем которой в РФ резко сократился. Почти любое IPO или SPO требует анализа эмитента и рынка, говорят аналитики. Кроме того, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов, «в текущих геополитических условиях менеджмент большинства российских компаний боится выводить бизнесы на IPO, опасаясь привлечь излишнее внимание и попасть в западные санкционные списки».

Для решения проблемы нужно «сформировать гарантированный спрос на вновь выпущенный акционерный капитал», отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Например, поясняет он, чтобы при приобретении акций российских эмитентов инвестиционными и пенсионными фондами, банковскими или страховыми группами риск-вес и нагрузка на капитал были бы идентичными или даже ниже в сравнении с покупкой облигаций того же эмитента или выдачей ему эквивалентного корпоративного кредита. Это, по мнению аналитика, могло бы заинтересовать инвесторов в больших объемах акционерного биржевого размещения.

Стимулировать публичные размещения можно также через упрощение и ускорение процедур, предоставление льгот на налогообложение дивидендов и посредством освобождения инвесторов от уплаты НДФЛ при продаже акций, приобретенных в ходе IPO, полагает партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Количество IPO на российском рынке в любом случае будет увеличиваться, считает руководитель проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Анастасия Пузанова. По мнению господина Суверова, во втором полугодии и в 2024 году может состояться около десяти размещений. Евгений Шатов говорит о десяти размещениях в целом по 2023 году. Однако, уточняет эксперт, средний объем размещений будет снижаться и составит около 3–5 млрд руб.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев