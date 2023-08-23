Бетонное ценообразование

Переход всех регионов на новую модель ценообразования в бюджетном строительстве может вновь отложиться: Минстрой предлагает перенести срок завершения этой работы с третьего квартала этого года на первый квартал 2024-го. В назначенный сейчас срок на рыночные цены готовы перейти лишь чуть больше половины регионов, а информсистема, в которую должны загружаться цены на стройресурсы, пока наполнена лишь на 10%. Объясняется это как сложностью процесса формирования данных о стоимости стройресурсов, так и формальным подходом регионов к вопросам ценообразования, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыночные цены на строительные ресурсы грузятся в государственную систему сметного ценообразования с большим трудом и задержками

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рыночные цены на строительные ресурсы грузятся в государственную систему сметного ценообразования с большим трудом и задержками

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минстрой предлагает в очередной раз перенести срок окончательного перехода всеми регионами на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости госстроек — с третьего квартала этого года на первый квартал 2024 года, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства. Свою инициативу Минстрой объясняет стремлением «исключить возможные негативные последствия для стройкомплекса» и не допустить срыва сроков реализации проектов. Как ранее отмечали в ведомстве, регионы, которые не успеют выйти на ресурсно-индексный метод, столкнутся с невозможностью прохождения госэкспертизы новыми объектами.

Суть реформы, напомним,— в изменении подхода к определению сметной стоимости для приближения к рыночным реалиям. Она тянется с 2015 года, начавшись после скандалов с кратным удорожанием некоторых крупных госстроек. Изначально планировался переход от базисно-индексного метода («базисные» цены 2001 года ежегодно умножаются на индексы) к ресурсному, построенному на мониторинге рыночных цен. Однако запуск реформы не раз откладывался — в частности, из-за крайне медленного наполнения данными о ценах на строительные ресурсы информсистемы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), которая является ключевым элементом реформы. В итоге было решено сделать переход на новую модель ценообразования постепенным, начав со смешанного ресурсно-индексного метода (расчет смет, исходя из данных ФГИС ЦС, а в их отсутствие — из цен 2001 года с более детальными индексами по группам однородных ресурсов).

Как пояснили “Ъ” в Минстрое, сейчас возможность перехода к применению ресурсно-индексного метода полностью обеспечена на территории всей страны: на нее перешли 20 регионов, оформляют переход (завершены все необходимые процедуры) еще 29, а остальные «завершают расчеты и верификацию информации, необходимой для перехода».

Как отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, «перенос срока нужно рассматривать в комплексе с оценкой деятельности глав регионов, чтобы данный вопрос был решен окончательно». Статистика перехода регионов на новый метод, полагает он, «свидетельствует, что многие субъекты РФ формально относятся к вопросам ценообразования — для перехода действительно нужно приложить усилия по сбору данных, особенно в тех регионах, что формально отнеслись в свое время к поручению о создании региональных центров мониторинга». Сейчас, говорит Антон Глушков, не осталось ни одного региона с нулевыми показателями наполнения ФГИС ЦС, но ее средняя наполняемость во втором квартале едва превышала 10%.

По мнению вице-президента Союза инженеров-сметчиков по региональному развитию Максима Горинского, очередной перенос срока был в целом ожидаемым и прогнозируемым: долгое время не решается проблема с созданием региональных центров мониторинга, о выполнении поручения отчитались много лет назад, но действительно созданы они лишь в трети регионов, что и не позволяет наполнять ФГИС ЦС. Также, полагает он, к переносу привело и отсутствие стимулов и желания даже регионов-лидеров переходить на новую систему ценообразования, а также нерешенный вопрос об ответственности за неисполнение планов. Ранее обсуждалось введение штрафов за непредставление данных во ФГИС ЦС, заключение госконтрактов лишь с теми, кто представляет данные, но этого сделано не было. «Полумеры привели к тому, что мы имеем то, что имеем: цугцванг»,— говорит Максим Горинский.

Евгения Крючкова