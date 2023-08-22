Нижегородской прокуратуре не удалось отменить арест начальника ИК-5

Нижегородский областной суд оставил в силе решение райсуда об аресте начальника нижегородской исправительной колонии №5 Сергея Малышева. Против его заключения возражал не только адвокат, но и прокуратура, считающая, что нет оснований держать сотрудника ФСИН под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Малышев был обвинен на показаниях рецидивиста Евгения Кудрявцева. Заключивший досудебное соглашение мужчина сообщил, что в 2013 году Сергей Малышев за взятку в 200 тыс. руб. отпустил его из колонии на десять дней к жене в Казань. Кроме слов осужденного, других более веских доказательств о якобы случившемся десять лет назад «отпуске» за взятку, следствием пока представлено не было. Сергей Малышев свою вину не признал и при аресте ссылался на то, что он никого за взятку не отпускал. У него в 2013 году на должности заместителя у него не было полномочий влиять на вопросы освобождения, а о столь длительном отсутствии заключенного в ИК обязательно стало бы известно: такое ЧП скрыть бы не удалось.

Однако при апелляционном рассмотрении жалобы начальника ИК-5, его доводы, как и доводы прокуратуры, не были приняты в расчет, областной суд также склонился на сторону следователя СК.

Иван Сергеев