Renault Group преврати Dacia в конкурента Jeep

Концерн Renault Group намерен превратить бюджетный бренд Dacia в производителя внедорожников, способных стать конкурентами для моделей Jeep, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера французского автопроизводителя Лоуренса ван ден Акера.

«На мой взгляд, у Jeep нет серьезного конкурента в Европе. Почему бы Dacia не стать им?, — пояснил господин ван ден Акер. — Dacia — это бренд, который очень хорошо подходит для людей, которые любят отдых на свежем воздухе».

Первой моделью в рамках нового позиционирования Dacia на европейском рынке станет новое поколение кроссовера Duster, которое выйдет в 2024 году, а затем появится более крупная модель Bigster. При этом в компании не намерены переводить свои автомобили в премиальный сегмент и продолжат продвигать их как бюджетные модели.

Максим Вершинин

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